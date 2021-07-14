У Анастасии Заворотнюк из-за химиотерапии начались проблемы с внутренними органами

Родные Анастасии Заворотнюк предпочитают не рассказывать о состоянии ее здоровья, однако в СМИ все равно попадает информация об актрисе. Как рассказал режиссер Алексей Демидов изданию kp.ru, врачам удалось вернуть звезду «Моей прекрасной няни» в стадию ремиссии после всех слухов. Сейчас актриса находится в своем загородном доме. Но как отметил режиссер, химиотерапия негативно повлияла на другие органы. «К сожалению, длительное лечение – а была и химиотерапия, и гормональная терапия – сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. Насколько слышал, у нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет», – рассказал режиссер.