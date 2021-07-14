Вакцинированный Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом

Боярский болеет уже около недели. 71-летний актер уверяет, что чувствует себя хорошо. В феврале он уже попадал в больнице с пневмонией, благо, что тогда все обошлось.

«Вчера он себя плохо почувствовал, поскольку сейчас очень страшно ― я вызвала скорую. Медики решили все-таки повезти его в клинику и посмотреть, что с ним. У него была температура и слабость. Мы пока диагноза не знаем. Но не ковид, он не в ковидном отделении лежит. Может, его отпустят домой, может, реакция на погоду такая. Звонит теперь и проклинает меня за то, что вызвала медиков», — рассказывала тогда супруга актера Лариса Луппиан, сообщает Starhit.

Напомним, в прошлом году Михаил Сергеевич с сыном активно поддерживали специалистов, лечащих людей с коронавирусом, и благодарили их за тяжелый труд.

«Друзья, мы присоединяемся к бесконечной благодарности врачам, которые, рискуя своей жизнью, находятся на передовой линии борьбы с этой катастрофой днем и ночью. Помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса.

Не навещайте, не принимайте гостей. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о своих родителях, друзьях и знакомых. Не приносите неприятностей в чужие дома и не рискуйте впускать их к себе на порог. Давайте проявим ответственность, осторожность и солидарность», — обращался артист к подписчикам.



