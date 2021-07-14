Стыдные факты из жизни Льва Толстого: «Похоть ужасная, доходящая до физической болезни»

«Похоть ужасная, доходящая до физической болезни»

Молодость Толстого была бурной и не слишком высокоморальной. У писателя было противоречивое отношение к женщинам.

С одной стороны, он невысоко ценил женские таланты в любой сфере и искренне считал, что все интересы женщины сводятся только к «половой любви». Он же видел главным (и во многом единственным) призванием женщины материнство. Неважно, что его собственная жена стала на долгие годы его секретарем и терпеливо переписывала его черновики. Не имели значения и советы врачей — Софья Андреевна была измучена многочисленными родами. За годы брака она родила ему девять сыновей и четырех дочерей, из них пятеро умерли в детстве. Но писатель отвечал, что иначе он вообще не видит смысла в браке.

Однажды он подарил мужскому персонажу умную мысль своей дочери Татьяны, а в ответ на недоумение девушки объяснил, что вообще не может относится к женским рассуждениям серьезно. Умные рассуждения заведомо принадлежали мужчинам.

Единственная женщина, которую Лев Николаевич боготворил, была его мать, которую, он впрочем почти не помнил — она умерла, когда он был совсем маленьким. Но в его воспоминаниях она стала недостижимым идеалом.

С другой стороны, он был одержим женщинами, о чем добросовестно писал в своих юношеских дневниках. Там можно найти такие строчки:

«Вчерашний день прошел довольно хорошо, исполнил почти все; недоволен одним только: не могу преодолеть сладострастия, тем более, что страсть эта слилась у меня с привычкою».

«После обеда и весь вечер шлялся и имел сладострастные вожделения».

«Это уже не темперамент, а привычка разврата. Похоть ужасная, доходящая до физической болезни».

«Приходила за паспортом Марья... Поэтому отмечу сладострастие».

При этом своих желаний он стыдился, что впоследствии приведет к отрицанию любви между мужчиной и женщиной как таковой. Толстой вспоминал, как впервые посетил публичный дом:

«Когда меня братья в первый раз привели в публичный дом и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал!»

Уже ухаживая за будущей женой, писатель поддерживал связь с крестьянкой Аксиньей. Позже их общий сын останется жить в усадьбе.

«Видел мельком Аксинью. Очень хороша. ...Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Мне даже страшно становится, как она мне близка... Ее нигде нет — искал. Уже не чувство оленя, а мужа к жене».

Вспоминал он и том, как в юности обольстил горничную своей сестры Гашу. Позже девушку выгнали из дома.

«Не она»