Стыдные факты из жизни Льва Толстого: «Похоть ужасная, доходящая до физической болезни»

Позже Софья Андреевна напишет: «Все его (Толстого) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним. Он целует меня, а я думаю: «Не в первый раз ему увлекаться». Я тоже увлекалась, но воображением, а он — женщинами, живыми, хорошенькими».
При этом после первой брачной ночи с женой Лев Николаевич коротко написал в дневнике: «Не она».
Из записей Софьи Андреевны: «Лева все больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно; у меня — никакой, напротив».
Слишком хорошо осведомленная о тайных страстях мужа, она ревновала его даже к своей младшей сестре Татьяне. Тем более, что Толстой сначала вообще ухаживал за ее старшей сестрой Елизаветой и лишь позже переключился на Софью.
Хотя Софья Андреевна подчинила всю жизнь интересам мужа, сам Толстой считал идеалом жены писателя Анну Сниткину, супругу Достоевского, о чем открыто говорил.
Ссора с Тургеневым
Лев Николаевич не слишком церемонился, высказывая свое мнение. Однажды он гостил в имении поэта Афанасия Фета, где также находился и Иван Сергеевич Тургенев. Последний рассказывал, что гувернантка его внебрачной дочери заставляет девушку лично зашивать одежду бедняков, что приводило писателя в восторг. Но Толстой заметил, что «разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену».
Тургенев возмутился, потребовал извинений и вызвал Толстого на дуэль. Писатели собрались стреляться, но Фет смог погасить конфликт. Однако былая дружба так и не восстановилась.
Интерес к смерти
Толстой панически боялся смерти, но сам процесс умирания его завораживал и дарил умиротворение. Писатель часами вглядывался в лицо умирающей дочери Марии или сына Ивана, чувствуя просветление. Из дневников Толстого:
«Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки (брат — прим.редакции), нет, в гораздо большей степени, проявление бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) – не радостное, это дурное слово, но милосердное от бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие».
Писатель считал, что «природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад».
Чтобы удовлетворить свой интерес, он начал ежедневно приходить к умирающей жене художника Сурикова, донимая вопросами о ее ощущениях. Узнав об этом, художник выгнал Толстого из дома и запретил принимать.
Крестьянский барин
Несмотря на то, что на портрете Репина писатель изображен босым, сам Толстой никогда не забывал о том, что он аристократ и даже занимаясь трудом, без обуви не ходил. Наоборот он предпочитал ичиги — восточные сапоги из тонкой кожи. И вообще писатель любил качественную одежду, а вовсе не щеголял в косоворотке целыми днями. Даже крестьянские рубахи ему шили из шелка.
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