Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков

Мальчика похитили в 1997 году в возрасте двух лет, когда он играл недалеко от семейного дома в провинции Шаньдун. С тех пор Гонтан потратил все сбережения и проехал более 500 тысяч километров на мотоцикле по всей стране. Мужчина посетил 20 провинций с портретом своего сына. За это время Гонтан попадал в аварии, и неоднократно становился жертвой грабителей. Его история послужила вдохновением для создателей фильма «Потеря и любовь».