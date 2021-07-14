Пять знаменитых советских актрис, променявших славу и поклонников на служение богу

- Он сказал: «Один человек пришел к богу. И бог спросил его: чего ты хочешь? И человек ответил: не дай мне уклониться от твоей любви. И бог сказал: за то, что угодное мне ты попросил, Я тебе дам еще то, о чем ты даже мечтать не мог». Я лицемерно улыбнулась и поблагодарила Саида, а про себя подумала: что за бред? – тогда Саид пришел навестить Елену, лежавшую дома с травмой лодыжки.

Слова Багова упали на благодатную почву: вечером того же дня Елена уверовала. Она бросила театр, пришла в церковь и занялась благотворительностью. В рамках христианских программ помогает наркоманам и алкоголикам, уголовникам, осужденным на пожизненное заключение, бедным и бомжам. Жену во всем поддерживает Эдвард Радзинский – второй муж Елены.

— Эдвард с большим уважением отнесся к моей вере, всегда принимал меня такой, какая я есть. Он никогда не ломал ни меня, ни моего поведения. Он мог сказать, что ему что-то не нравится, но заставить от чего-то отказаться — нет. И это большое счастье — иметь такую свободу в семье, — гордится Елена Тимофеевна.

Любовь Стриженова

Любовь Стриженова. Фото: кадр из фильма ФОТО: скриншот видео

Любовь Стриженова была одной из самых заметных актрис МХАТА, много снималась в кино, а ее мужем был Олег Стриженов, о котором грезили все женщины СССР. И пусть с супругом она прожила всего шесть лет, но в ее жизни всегда была любимая работа и надежный сын Александр, всегда поддерживавший любимую маму.

Но в 68 лет Любовь Васильевна приняла решение отрешиться от мира и стала монахиней в Киево-Николаевском монастыре, расположенном в Чувашии (город Алатырь). Теперь ее зовут матушка Иудифь.

— Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем, - признавался Александр Стриженов.

Наталья Климова

Наталья Климова. Фото: кадр из фильма «Снежная королева» ФОТО: скриншот видео

Красавица с небанальной внешностью успешно окончила Школу-студию МХАТ, играла в «Современнике», снималась в кино. Но ее актерская карьера не продлилась и десяти лет. Однажды у Натальи обнаружили серьезную болезнь: проблемы с лимфой крови. Бесконечные больницы, операции, курсы лечения затянулись, и в театре актрисе намекнули, что ждать ее несколько лет не собираются.

Этот поступок, который Климова восприняла как предательство, стал последней каплей: актриса вместе с супругом решила уехать из Москвы. Ее муж – тоже актер Владимир Заманский страдал от сильных головных болей: последствия ранения в войну. Врачи облегчить участь ничем не могли, и актер обратился к богу. Ему казалось, что после молитв он чувствует облегчение. Глубоко уверовала и его жена. Они бросили все и переехали в Муром. Посчитав болезнь Заманского карой за грехи молодости, Климова принялась их усердно отмаливать, как и свои.

- О своем актерском прошлом не хочу вспоминать. Я очень много грешила. Столько неправильных поступков совершала. Сейчас стараюсь замолить свои грехи перед Всевышним. Я каждый день благодарю Бога, что он меня вразумил и указал путь. Поймите, бог есть свет и доброта. Когда вы впустите его в свое сердце, ваша жизнь изменится. Беды уйдут, и останутся только счастье и радость. Как у меня и мужа, - объясняла Климова журналистам.



