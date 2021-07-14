Пять знаменитых советских актрис, променявших славу и поклонников на служение богу

Стать актером – задача не из простых. Каждый год театральные вузы штурмуют тысячи молодых парней и девчонок, с детства мечтающих о сцене или экране. Не поступив, приходят на следующий год, снова и снова, упорно доказывая, что достойны. Но случается и так, что прошедшие отбор, громко заявившие о своем таланте востребованные актеры разочаровываются в профессии и резко порывают с ней.
Екатерина Васильева
Одна из самых популярных советских актрис, в фильмографии которой более 140 фильмов. В 1990-х, когда многие коллеги Екатерины Васильевой остались не у дел, она все же продолжала сниматься. И вдруг… исчезла с экранов. Поползли слухи, вариаций было две: спилась и ушла в монастырь.
На самом деле в 1993 году Екатерина Сергеевна действительно уехала в Толгский монастырь в Ярославле. Однако постриг не принимала, а некоторое время жила там послушницей. Осознав, что совсем расстаться с мирской жизнью не готова, устроилась на работу казначеем в московский храм Софии Премудрости Божией.
В 1996-м актриса все же вернулась к своей профессии, но отныне соглашалась на роль, только посоветовавшись со своим духовником. Васильева очень гордится сыном, который сначала пошел по ее стопам и окончил ВГИК. Но позже стал священником: Дмитрий Рощин – настоятель храма святителя Николая на Трех Горах в Москве.
- Сейчас, подходя к концу своей жизни, я понимаю, что человек свободный – это только верующий человек. Свобода – это результат того, что человек становится независимым от светских привычек и условностей. Человек свободен в боге, во Христе, - уверяет Екатерина Сергеевна.
Ольга Гобзева
В 1960-70 годах Ольга Гобзева была известной актрисой. На съемочной площадке она работала вместе с Юрием Богатыревым, Олегом Далем и другими талантливыми коллегами. Среди сорока ее киноработ – «Застава Ильича», «Однажды, двадцать лет спустя», «Капитан Соври-голова», «Портрет жены художника». Также Ольга дублировала зарубежных актеров и озвучивала мультфильмы. Более 30 лет выходила на сцену Театра киноактера.
Но накануне 50-летия актриса неожиданно порвала с актерской профессией, уехала в Иваново и там приняла монашеский постриг в Свято-Введенском женском монастыре.
Обратиться к богу Ольгу подвигло осознание того, что актерская профессия предполагает преображение в другого человека.
— Я поняла, что не хочу, чтобы во мне жил кто-то иной… Наверное, я ушла из актерства только потому, что поняла: жизнь проходит в иллюзиях. Маска прирастает. Жизнь гораздо интереснее любой роли… Большая ошибка кроется в том, что сегодня люди вдруг решили: самое главное — потребление. На самом деле счастье — как раз в аскезе… А свобода — в боге. Свобода может быть венцом монашеского жития, монашеского дела. Это очень долгий, непростой путь, позволяющий ощутить себя свободным, - поясняла Гобзева.
Елена Укращенок
Выпускница ГИТИСа Елена Укращенок блеснула в роли секретарши мэтра Роше в картине «Ищите женщину». Многие запомнили ее яркие наряды и жгучие рыжие волосы. По словам Елены, со своей героиней они были единым целым: тогда она и в жизни так же одевалась и красилась.
В кино больших ролей у Елены больше не случилось, но в театре ее постоянно задействовали. Задуматься о вечном актрису заставил коллега Саид Багов.
- Он сказал: «Один человек пришел к богу. И бог спросил его: чего ты хочешь? И человек ответил: не дай мне уклониться от твоей любви. И бог сказал: за то, что угодное мне ты попросил, Я тебе дам еще то, о чем ты даже мечтать не мог». Я лицемерно улыбнулась и поблагодарила Саида, а про себя подумала: что за бред? – тогда Саид пришел навестить Елену, лежавшую дома с травмой лодыжки.
Слова Багова упали на благодатную почву: вечером того же дня Елена уверовала. Она бросила театр, пришла в церковь и занялась благотворительностью. В рамках христианских программ помогает наркоманам и алкоголикам, уголовникам, осужденным на пожизненное заключение, бедным и бомжам. Жену во всем поддерживает Эдвард Радзинский – второй муж Елены.
— Эдвард с большим уважением отнесся к моей вере, всегда принимал меня такой, какая я есть. Он никогда не ломал ни меня, ни моего поведения. Он мог сказать, что ему что-то не нравится, но заставить от чего-то отказаться — нет. И это большое счастье — иметь такую свободу в семье, — гордится Елена Тимофеевна.
Любовь Стриженова
Любовь Стриженова была одной из самых заметных актрис МХАТА, много снималась в кино, а ее мужем был Олег Стриженов, о котором грезили все женщины СССР. И пусть с супругом она прожила всего шесть лет, но в ее жизни всегда была любимая работа и надежный сын Александр, всегда поддерживавший любимую маму.
Но в 68 лет Любовь Васильевна приняла решение отрешиться от мира и стала монахиней в Киево-Николаевском монастыре, расположенном в Чувашии (город Алатырь). Теперь ее зовут матушка Иудифь.
— Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем, - признавался Александр Стриженов.
Наталья Климова
Красавица с небанальной внешностью успешно окончила Школу-студию МХАТ, играла в «Современнике», снималась в кино. Но ее актерская карьера не продлилась и десяти лет. Однажды у Натальи обнаружили серьезную болезнь: проблемы с лимфой крови. Бесконечные больницы, операции, курсы лечения затянулись, и в театре актрисе намекнули, что ждать ее несколько лет не собираются.
Этот поступок, который Климова восприняла как предательство, стал последней каплей: актриса вместе с супругом решила уехать из Москвы. Ее муж – тоже актер Владимир Заманский страдал от сильных головных болей: последствия ранения в войну. Врачи облегчить участь ничем не могли, и актер обратился к богу. Ему казалось, что после молитв он чувствует облегчение. Глубоко уверовала и его жена. Они бросили все и переехали в Муром. Посчитав болезнь Заманского карой за грехи молодости, Климова принялась их усердно отмаливать, как и свои.
- О своем актерском прошлом не хочу вспоминать. Я очень много грешила. Столько неправильных поступков совершала. Сейчас стараюсь замолить свои грехи перед Всевышним. Я каждый день благодарю Бога, что он меня вразумил и указал путь. Поймите, бог есть свет и доброта. Когда вы впустите его в свое сердце, ваша жизнь изменится. Беды уйдут, и останутся только счастье и радость. Как у меня и мужа, - объясняла Климова журналистам.