Да здравствует лето! Замужняя Ленна Куурмаа опубликовала слишком горячий снимок
Ленна вовсю наслаждается жаркой летней погодой, не уезжая из Эстонии. Она опубликовала в соцсетях горячий кадр, на котором позирует в купальнике.
Ленна вовсю наслаждается жаркой летней погодой, не уезжая из Эстонии. Она опубликовала в соцсетях горячий кадр, на котором позирует в купальнике.
Ленна не сторонница подобных публикаций, но если уж она выставляет себя в бикини на всеобщее обозрение, то этот снимок должен быть шедевром.
Сексуально, не правда ли?