Ср, 14.07.2021
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Да здравствует лето! Замужняя Ленна Куурмаа опубликовала слишком горячий снимок

Ленна Куурмаа ФОТО: Madis Sinivee

Ленна вовсю наслаждается жаркой летней погодой, не уезжая из Эстонии. Она опубликовала в соцсетях горячий кадр, на котором позирует в купальнике.

Ленна не сторонница подобных публикаций, но если уж она выставляет себя в бикини на всеобщее обозрение, то этот снимок должен быть шедевром.

Сексуально, не правда ли?

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