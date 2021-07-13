Умер один из бывших мужей Пугачевой
Александр Стефанович скончался, несмотря на помощь лучших врачей. Последние дни жизни он провел в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавируса, пишет «Стархит».
Александр Стефанович скончался, несмотря на помощь лучших врачей. Последние дни жизни он провел в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавируса, пишет «Стархит».
О том, что 76-летний Стефанович попал в больницу стало известно 5 июля. Тогда у режиссера уже диагностировали обширное поражение легких. Как выяснилось, Александр Борисович сначала лечился дома. Спустя несколько дней его состояние резко ухудшилось. Тогда родственники приняли решение позвонить в скорую.
Все это время Стефанович боролся за жизнь, но Covid-19 оказался сильнее. Пока неизвестно, где и когда похоронят режиссера.
Александр Борисович прославился на весь СССР после того, как начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В 1977 году влюбленные поженились, но брак просуществовал недолго. Уже в 1981-м Стефанович и Пугачева развелись. В дальнейшем Примадонна не любила вспоминать про данные отношения.
За время творческой деятельности Стефанович сотрудничал со многими звездами. Так, при жизни режиссер утверждал, что приложил руку к становлению Софии Ротару. В 2003 году Александру Борисовичу присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
В последние годы Стефанович снизил творческую активность, но периодически давал интервью. В них он всегда рассказывал о рабочих планах.