Моя твоя не понимает: краткий женско-мужской разговорник

Справедливости ради заметим, что иногда и мужчины говорят не то, что думают.

«Я позвоню!»

Перевод: у настоящего мужчины всегда должен быть «запасной аэродром». Может быть, я тебе и позвоню, если не найду никого поприличнее. Главное, ты сама мне не звони!

«Я позвоню завтра, после обеда, в 17-00» Перевод: что бы ни случилось, я позвоню тебе завтра.

«Я тебя не достоин»

Перевод: когда до тебя дойдет, что ты мне не нужна? Не люблю «разборок» и истерик, надеюсь, ты меня бросишь первой.

«Нет, я не буду спрашивать дорогу»

Перевод: ты мне не доверяешь и считаешь, что я не способен справиться даже с такой ерундой.

«Дорогая, ты нисколечки не поправилась!»

Перевод: кому нужна эта правда, если с ней недолго и без секса остаться.

«Я не готов к серьезным отношениям»

Перевод: ты — точно не девушка моей мечты, но надо же мне с кем -то спать, пока я ее найду? И не говори потом, что тебя не предупреждали.

«Я и моя бывшая — просто хорошие друзья»

Перевод: никто не запретит мне надеяться на то, что все еще можно начать с начала.

«Давай останемся друзьями!»

Перевод: ты меня достала! Ну, должен же я хоть что-нибудь сказать!

«Мне очень жаль, но сейчас у меня абсолютно нет времени на личную жизнь!»

Перевод: надеюсь, ты исчезнешь из моей жизни.

«Мне нужно побыть одному»

Перевод: я устал от отношений, но пока не готов произнести эту фразу вслух.

«Как это я тебя не слушаю? Конечно, слушаю!»

Перевод: когда ты, наконец, сменишь тему?

«Я люблю тебя!» (в начале отношений)

Перевод: я хочу тебя.

«Я люблю тебя!» (после нескольких лет брака)

Перевод: я слишком устал, чтобы заняться сексом. Давай спать.

«Ничего, у меня все в полном порядке»

Перевод: у меня есть проблема и я пытаюсь ее решить. Но мне не нужна твоя помощь, я же не слабак! Можно я сам разберусь?»

«Этот штамп в паспорте ничего не меняет»

Перевод: симпатичных девушек много, а паспорт один. И вообще — я не уверен, что хочу прожить с тобой всю жизнь. Так что лишний раз напрягаться не буду, мне пока и так неплохо.

«Я не знаю!»

Перевод: на этот вопрос нет ни одного ответа, который бы не поставил меня в затруднительное положение. И не надо меня пытать!

«Да, я могу вынести мусор, помыть посуду и даже вбить гвоздь»

Перевод: тебе повезло, я на самом деле обладаю нужным потенциалом для выполнения всех этих дел. Я могу — и буду терпеливо ждать, когда ты попросишь это сделать.

«Что там у тебя стряслось?»

Перевод: давай обойдемся без лишних деталей и эмоций, переходи уже к сути проблемы, я попробую тебе помочь. Кому нужно это сострадание? Глупо сидеть просто так и часами выслушивать твое нытье. Я докажу свою любовь своими поступками.

«Да, я могу сам погладить свои рубашки, я же взрослый и самостоятельный»

Перевод: никто меня не любит, никто меня не ценит, неужто пора разводиться?

«В пятницу вечером: я заеду на пару часиков к другу, а потом мы обязательно встретимся»

Перевод: хорошо, если я вспомню про тебя во вторник!

«Я на диете, вообще ничего не буду есть!»

Перевод: запью бутербродик из половинки батона с колбаской кефиром. Кефир — очень даже диетический продукт.

«Отличное платье!»

Перевод: ах, какие буфера! Ах, какая грудь!

«Сегодня я занят, и завтра тоже очень занят. Послезавтра не могу! Потом командировка, вернусь не раньше, чем через полгода».

Перевод: как тебе еще сказать, что ты не в моем вкусе?

«Я не хочу детей!»

Перевод: мне страшно, я боюсь, что не смогу содержать семью.

«Я хочу есть!»

Перевод: я хочу есть!