Моя твоя не понимает: краткий женско-мужской разговорник
Говорят, что за день среднестатистический мужчина произносит 3 тысячи слов, а женщина — 7 тысяч. Но источник проблем — не только «лишние» 4 тысячи, но и разница в трактовке отдельных фраз.
Говорят, что за день среднестатистический мужчина произносит 3 тысячи слов, а женщина — 7 тысяч. Но источник проблем — не только «лишние» 4 тысячи, но и разница в трактовке отдельных фраз.
В том, что мужской стиль общения отличается от женского, «виновата» биология — и, в первую очередь, разное строение мозга (у наших языковых центров различные структуры) и разное количество гормонов. Кроме того, на словарный запас влияет и воспитание — как правило, мальчикам позволено быть более агрессивными, соответственно в их словаре больше выражений, связанных с такими понятиями как «власть» и «статус».
Если женщина начинает свое предложение со слов «Давай мы» или «Мы же хотим» или «Нам нужно» мужчина расценивает эти фразы как посягательство на самое дорогое, что у него есть — свободу. С его точки зрения — это приказ, а не предложение. А женщина так и не понимает, почему у него «вдруг» испортилось настроение.
Женщины любят поговорить о пережитом, о своем личном опыте. Мужчины зачастую расценивают эти откровения как ненужное переливание из пустого в порожнее.
Женщины слишком часто оставляют мужчинам право «вето». Даже если женщина уверена в чем-то на 100%, она все равно предпочтет начать свою мысль со слов «Мне кажется», а мужчина будет долго рефлексировать на тему «ей только кажется или она знает, о чем говорит?».
Для того, чтобы ощутить близость с мужчиной, женщине нужно с ним поговорить. С мужской точки зрения, это «передоз». Мужчине вполне достаточно самого факта, что женщина рядом.
Женскую манеру «начинать издалека, постепенно приближаясь к сути разговора», завуалированные намеки, нежелание высказаться прямо и по существу мужчины часто считают всего-лишь какой-то странной непонятной игрой — так возникают фрустрации и недовольство друг другом.
Женщине, чтобы решить проблему, необходимо проговорить ее решение вслух. Мужчина жаждет действовать немедленно — он откровенно не понимает, почему вместо того, чтобы начать что-то делать, он должен сидеть и слушать женские жалобы. На самом деле женщине нужно, чтобы ее всего-лишь — навсего выслушали — как правило этого вполне достаточно.
Мужчины с легкостью прерывают собеседника, если им кажется, что они поняли, в чем суть вопроса. Женщинам такая манера вести диалог не импонирует — они обижаются, так как им важен процесс общения, а мужчинам — результат.
Женщине очень хочется, чтобы в беседе мужчина вел себя как… другая женщина — подружка. То есть поддерживал беседу как можно дольше, слушал внимательно, задавал наводящие вопросы, спрашивал о ее чувствах и переживаниях. Мужчины (если только они не практикующие психологи) так вести себя не умеют — во-первых, им это не очень интересно, во-вторых, как мы помним, их словарный запас для описания эмоций более беден.
Справедливости ради заметим, что иногда и мужчины говорят не то, что думают.
Перевод: когда до тебя дойдет, что ты мне не нужна? Не люблю «разборок» и истерик, надеюсь, ты меня бросишь первой.
Перевод: ты мне не доверяешь и считаешь, что я не способен справиться даже с такой ерундой.
Перевод: кому нужна эта правда, если с ней недолго и без секса остаться.
Перевод: ты — точно не девушка моей мечты, но надо же мне с кем -то спать, пока я ее найду? И не говори потом, что тебя не предупреждали.
Перевод: никто не запретит мне надеяться на то, что все еще можно начать с начала.
Перевод: ты меня достала! Ну, должен же я хоть что-нибудь сказать!
Перевод: надеюсь, ты исчезнешь из моей жизни.
Перевод: я устал от отношений, но пока не готов произнести эту фразу вслух.
Перевод: когда ты, наконец, сменишь тему?
Перевод: я хочу тебя.
Перевод: я слишком устал, чтобы заняться сексом. Давай спать.
Перевод: у меня есть проблема и я пытаюсь ее решить. Но мне не нужна твоя помощь, я же не слабак! Можно я сам разберусь?»
Перевод: симпатичных девушек много, а паспорт один. И вообще — я не уверен, что хочу прожить с тобой всю жизнь. Так что лишний раз напрягаться не буду, мне пока и так неплохо.
Перевод: на этот вопрос нет ни одного ответа, который бы не поставил меня в затруднительное положение. И не надо меня пытать!
Перевод: тебе повезло, я на самом деле обладаю нужным потенциалом для выполнения всех этих дел. Я могу — и буду терпеливо ждать, когда ты попросишь это сделать.
Перевод: давай обойдемся без лишних деталей и эмоций, переходи уже к сути проблемы, я попробую тебе помочь. Кому нужно это сострадание? Глупо сидеть просто так и часами выслушивать твое нытье. Я докажу свою любовь своими поступками.
Перевод: никто меня не любит, никто меня не ценит, неужто пора разводиться?
Перевод: хорошо, если я вспомню про тебя во вторник!
Перевод: запью бутербродик из половинки батона с колбаской кефиром. Кефир — очень даже диетический продукт.
Перевод: ах, какие буфера! Ах, какая грудь!
Перевод: как тебе еще сказать, что ты не в моем вкусе?
Перевод: мне страшно, я боюсь, что не смогу содержать семью.
Перевод: я хочу есть!