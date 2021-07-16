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Моя твоя не понимает: краткий женско-мужской разговорник

Влюбленная пара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Говорят, что за день среднестатистический мужчина произносит 3 тысячи слов, а женщина — 7 тысяч. Но источник проблем — не только «лишние» 4 тысячи, но и разница в трактовке отдельных фраз.

В том, что мужской стиль общения отличается от женского, «виновата» биология — и, в первую очередь, разное строение мозга (у наших языковых центров различные структуры) и разное количество гормонов. Кроме того, на словарный запас влияет и воспитание — как правило, мальчикам позволено быть более агрессивными, соответственно в их словаре больше выражений, связанных с такими понятиями как «власть» и «статус».

Главное отличие «женского» языка от «мужского» заключается в способе подачи информации. Мужчины говорят прямо. А женщины, наоборот, высказываются так, чтобы собеседнику пришлось проявлять смекалку и догадываться, что они имели в виду. Фраза «Не хочешь ли ты пить?» часто означает «Я хочу пить, неужели трудно додуматься?», или «Солнце светит слишком ярко» «переводится» как «Сообразит ли кто-нибудь закрыть жалюзи?». Эти обходные пути и маневры ужасно раздражают мужчин. Кроме того, свой «запас» слов на день мужчины и женщины «тратят» на разные темы. Мужчины в возрасте от 17 до 68 обычно обсуждают спорт, новости, музыку. Женщин в этой же возрастной категории интересуют отношения, семья, здоровье, вес, питание и одежда. Общая тенденция такова — при встрече с людьми своего пола мужчины говорят об общественном, а женщины — о личном.
 
Женскую манеру изъясняться мягко, не отдавая прямых приказов, не стоит рассматривать как подчинение мужчине — часто ей удается сделать так, что ее требования выполняются несмотря на то, что они не были озвучены. Женщины часто задают вопросы, чтобы почувствовать общность с собеседником. Кроме того, женщины иначе, чем мужчины интонируют предложения. В конце фраз они обычно повышают голос, так что остается впечатление какой-то неуверенности, повышенной осторожности, нежелания «давить» на собеседника. В женском словаре — по сравнению с мужским — гораздо больше слов, с помощью которых можно описать эмоции, чувства и состояния. Женщины получают удовольствие от самого процесса коммуникации.
 
Зато мужской язык гораздо сильнее ориентирован на статусность и иерархию. Часто в разговоре мужчины провоцируют собеседника, но делают это не из-за природной озлобленности, а для того, чтоб вызвать его на вербальный поединок и выяснить, кто лучше. Собственно, все мужские разговоры так или иначе вертятся вокруг конкуренции и победы, силы и слабости. В отличие от женщин, мужчины задают вопросы исключительно для того, чтобы получить необходимую им информацию.
 
«Твоя моя не понимай» или наиболее частые проблемы в коммуникации полов

  • Если женщина начинает свое предложение со слов «Давай мы» или «Мы же хотим» или «Нам нужно» мужчина расценивает эти фразы как посягательство на самое дорогое, что у него есть — свободу. С его точки зрения — это приказ, а не предложение. А женщина так и не понимает, почему у него «вдруг» испортилось настроение.

  • Женщины любят поговорить о пережитом, о своем личном опыте. Мужчины зачастую расценивают эти откровения как ненужное переливание из пустого в порожнее.

  • Женщины слишком часто оставляют мужчинам право «вето». Даже если женщина уверена в чем-то на 100%, она все равно предпочтет начать свою мысль со слов «Мне кажется», а мужчина будет долго рефлексировать на тему «ей только кажется или она знает, о чем говорит?».

  • Для того, чтобы ощутить близость с мужчиной, женщине нужно с ним поговорить. С мужской точки зрения, это «передоз». Мужчине вполне достаточно самого факта, что женщина рядом.

  • Женскую манеру «начинать издалека, постепенно приближаясь к сути разговора», завуалированные намеки, нежелание высказаться прямо и по существу мужчины часто считают всего-лишь какой-то странной непонятной игрой — так возникают фрустрации и недовольство друг другом.

  • Женщине, чтобы решить проблему, необходимо проговорить ее решение вслух. Мужчина жаждет действовать немедленно — он откровенно не понимает, почему вместо того, чтобы начать что-то делать, он должен сидеть и слушать женские жалобы. На самом деле женщине нужно, чтобы ее всего-лишь — навсего выслушали — как правило этого вполне достаточно.

  • Мужчины с легкостью прерывают собеседника, если им кажется, что они поняли, в чем суть вопроса. Женщинам такая манера вести диалог не импонирует — они обижаются, так как им важен процесс общения, а мужчинам — результат.

  • Женщине очень хочется, чтобы в беседе мужчина вел себя как… другая женщина — подружка. То есть поддерживал беседу как можно дольше, слушал внимательно, задавал наводящие вопросы, спрашивал о ее чувствах и переживаниях. Мужчины (если только они не практикующие психологи) так вести себя не умеют — во-первых, им это не очень интересно, во-вторых, как мы помним, их словарный запас для описания эмоций более беден.

 
Самые популярные фразы

Справедливости ради заметим, что иногда и мужчины говорят не то, что думают.

«Я позвоню!»
Перевод: у настоящего мужчины всегда должен быть «запасной аэродром». Может быть, я тебе и позвоню, если не найду никого поприличнее. Главное, ты сама мне не звони!
 
«Я позвоню завтра, после обеда, в 17-00» Перевод: что бы ни случилось, я позвоню тебе завтра.
 
«Я тебя не достоин»

Перевод: когда до тебя дойдет, что ты мне не нужна? Не люблю «разборок» и истерик, надеюсь, ты меня бросишь первой.

«Нет, я не буду спрашивать дорогу»

Перевод: ты мне не доверяешь и считаешь, что я не способен справиться даже с такой ерундой.

«Дорогая, ты нисколечки не поправилась!»

Перевод: кому нужна эта правда, если с ней недолго и без секса остаться.

«Я не готов к серьезным отношениям»

Перевод: ты — точно не девушка моей мечты, но надо же мне с кем -то спать, пока я ее найду? И не говори потом, что тебя не предупреждали.

«Я и моя бывшая — просто хорошие друзья»

Перевод: никто не запретит мне надеяться на то, что все еще можно начать с начала.

«Давай останемся друзьями!»

Перевод: ты меня достала! Ну, должен же я хоть что-нибудь сказать!

«Мне очень жаль, но сейчас у меня абсолютно нет времени на личную жизнь!»

Перевод: надеюсь, ты исчезнешь из моей жизни.

«Мне нужно побыть одному»

Перевод: я устал от отношений, но пока не готов произнести эту фразу вслух.

«Как это я тебя не слушаю? Конечно, слушаю!»

Перевод: когда ты, наконец, сменишь тему?

«Я люблю тебя!» (в начале отношений)

Перевод: я хочу тебя.

«Я люблю тебя!» (после нескольких лет брака)

Перевод: я слишком устал, чтобы заняться сексом. Давай спать.

«Ничего, у меня все в полном порядке»

Перевод: у меня есть проблема и я пытаюсь ее решить. Но мне не нужна твоя помощь, я же не слабак! Можно я сам разберусь?»

«Этот штамп в паспорте ничего не меняет»

Перевод: симпатичных девушек много, а паспорт один. И вообще — я не уверен, что хочу прожить с тобой всю жизнь. Так что лишний раз напрягаться не буду, мне пока и так неплохо.

«Я не знаю!»

Перевод: на этот вопрос нет ни одного ответа, который бы не поставил меня в затруднительное положение. И не надо меня пытать!

«Да, я могу вынести мусор, помыть посуду и даже вбить гвоздь»

Перевод: тебе повезло, я на самом деле обладаю нужным потенциалом для выполнения всех этих дел. Я могу — и буду терпеливо ждать, когда ты попросишь это сделать.

«Что там у тебя стряслось?»

Перевод: давай обойдемся без лишних деталей и эмоций, переходи уже к сути проблемы, я попробую тебе помочь. Кому нужно это сострадание? Глупо сидеть просто так и часами выслушивать твое нытье. Я докажу свою любовь своими поступками.

«Да, я могу сам погладить свои рубашки, я же взрослый и самостоятельный»

Перевод: никто меня не любит, никто меня не ценит, неужто пора разводиться?

«В пятницу вечером: я заеду на пару часиков к другу, а потом мы обязательно встретимся»

Перевод: хорошо, если я вспомню про тебя во вторник!

«Я на диете, вообще ничего не буду есть!»

Перевод: запью бутербродик из половинки батона с колбаской кефиром. Кефир — очень даже диетический продукт.

«Отличное платье!»

Перевод: ах, какие буфера! Ах, какая грудь!

«Сегодня я занят, и завтра тоже очень занят. Послезавтра не могу! Потом командировка, вернусь не раньше, чем через полгода».

Перевод: как тебе еще сказать, что ты не в моем вкусе?

«Я не хочу детей!»

Перевод: мне страшно, я боюсь, что не смогу содержать семью.

«Я хочу есть!»

Перевод: я хочу есть!


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