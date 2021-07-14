Сломала все стереотипы: 71-летняя Бабкина поразила поклонников стройными ногами в пляжных шортах

«Короткое не носить, обтягивающее не надевать»: почему-то считается, что женщина с определенного возраста должна придерживаться строгих правил в одежде. Певица Надежда Бабкина с легкостью ломает все стереотипы и доказывает, что можно оставаться прекрасной в любом возрасте. Артистка сейчас отдыхает на море в Крыму. В Instagram она поделилась снимком, сделанным на пляже. На фото 71-летняя Надежда Георгиевна позирует в коротких шортах, открывающих ее стройные длинные ноги.

Артистка продемонстрировала элегантный пляжный образ: просторная белая футболка с длинными рукавами, шорты в тон, ярко-зеленая сумка и модные очки в массивной оправе. Выглядит Надежда Георгиевна сногсшибательно: недаром артистка уже несколько лет остается звездой программы «Модный приговор». Уроки, усвоенные у стилистов шоу и у своего соведущего по передаче, историка моды Александра Васильева, Бабкина с успехом применяет на практике вне телеэкрана. Вечно молодая Надежда Георгиевна восхитила поклонников своим внешним видом.

«Шикарная женщина. Надежда, вы большая молодец, будьте как можно дольше молодой и здоровой», «Надежда Георгиевна, вы невероятная красотка», «Хорошего отдыха Вам! Красавица! Шикарная! Обожаю Вас! Будьте здоровы!», «Точно жемчужина ночи», «С каждым годом все шикарнее и шикарнее», – пишут подписчики в комментариях.

Певица отдыхает на море вместе с молодым мужем Евгением Гором. Судя по всему, автор эффектных снимков Бабкиной – именно он. На отдыхе супруги стараются проводить время активно: арендовав катер, они отправились на романтическую морскую прогулку по историческим местам Севастополя.

В одном из интервью Надежда Бабкина рассказала, что они с Евгением не живут вместе. На этом настояла сама певица: гостевой брак ее устраивает по всем статьям. Артистка признается, что сильно устает после концертов. В такие моменты ей хочется побыть в одиночестве и расслабиться. Они с Евгением ходят друг к другу в гости и проводят вместе свободное время. Артистка отзывается о молодом муже с большим уважением и решительно пресекает все домыслы о том, что Гор живет за ее счет. По словам певицы, ее муж прилично зарабатывает – он пишет музыку и тексты песен, так что совершенно не нуждается в ее деньгах. Евгений не раз предлагал Бабкиной руку и сердце, но она не хочет связывать себя узами официального брака.



