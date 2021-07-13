Адвокат раскрыл подробности дела Стаса Костюшкина против Монеточки

«Смысл этой истории в том, что российский шоу-бизнес – это некая семья, в которой каждый друг другу помогает, идет навстречу. Примером того как раз была история с Костюшкиным и Nilleto, когда он использовал текст и музыку под себя. Аранжировка, фонограмма – все было использовано в рамках договоренностей. Что могу сказать, к сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение», – объясняет Роман Лалаян в своем блоге в Instagram.