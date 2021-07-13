Адвокат раскрыл подробности дела Стаса Костюшкина против Монеточки
С певицы требуют 900 тысяч рублей (10 250 евро) за использование аранжировки песни «Женщина, я не танцую», пишет Kp.ru.
С певицы требуют 900 тысяч рублей (10 250 евро) за использование аранжировки песни «Женщина, я не танцую», пишет Kp.ru.
Адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян раскрыл подробности скандала вокруг певицы Монеточки. С популярной исполнительницы требуют 900 тысяч рублей (10 250 евро) за использование аранжировки песни «Женщина, я не танцую».
«Смысл этой истории в том, что российский шоу-бизнес – это некая семья, в которой каждый друг другу помогает, идет навстречу. Примером того как раз была история с Костюшкиным и Nilleto, когда он использовал текст и музыку под себя. Аранжировка, фонограмма – все было использовано в рамках договоренностей. Что могу сказать, к сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение», – объясняет Роман Лалаян в своем блоге в Instagram.
Иск уже зарегистрирован в суде Екатеринбурга. Скорее всего, в ходе разбирательств размер требуемой суммы возрастет.
«Использование чужих треков, заработок на интеллектуальной собственности другого человека – это как получить премию за работу твоего коллеги», – добавляет юрист.
Ранее представители Костюшкина заявляли, что на протяжении года пытались урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Но менеджмент Монеточки отказался выплачивать $ 2000.