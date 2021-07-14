Это надо видеть только Потапу: фанаты осудили Настю Каменских за утренние фото

Фотографии полуобнаженной Насти Каменских в лучах утреннего солнца вызвали шквал осуждающих комментариев. На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором предстала в одних только персиковых трусиках с кружевной оборочкой, закрыв грудь руками. Пользователи зрелища не оценили откровенности и попросили звезду прикрыть наготу.

Некоторые фолловеры оценили аппетитные формы артистки и отметили, что в любом образе она неотразима. Как выразилась одна из фанаток, Анастасия выступает в своем «сексуальном репертуаре». Но большинство подписчиков все же сочли, что напоминать о себе и колыхать массы обнаженкой — уже избитый прием.

Анастасия, как и ее упомянутый супруг Алексей Потапенко, известный как Потап, на критику не отреагировали. Стоит отметить, оголиться перед камерой не стесняется и музыкант. Ранее было опубликовано пикантное видео с участниками группы «Потап и Настя». Они снялись полностью обнаженными в постели в рамках реалити-шоу.