Ср, 14.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Это надо видеть только Потапу: фанаты осудили Настю Каменских за утренние фото

Потап и Настя Каменских ФОТО: Инстаграм

Подписчики певицы все настойчивей просят ее одеться — с каждым постом фото становятся все откровеннее, пишет Пятый канал.

Фотографии полуобнаженной Насти Каменских в лучах утреннего солнца вызвали шквал осуждающих комментариев. На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором предстала в одних только персиковых трусиках с кружевной оборочкой, закрыв грудь руками. Пользователи зрелища не оценили откровенности и попросили звезду прикрыть наготу.

Некоторые фолловеры оценили аппетитные формы артистки и отметили, что в любом образе она неотразима. Как выразилась одна из фанаток, Анастасия выступает в своем «сексуальном репертуаре». Но большинство подписчиков все же сочли, что напоминать о себе и колыхать массы обнаженкой — уже избитый прием.

Анастасия, как и ее упомянутый супруг Алексей Потапенко, известный как Потап, на критику не отреагировали. Стоит отметить, оголиться перед камерой не стесняется и музыкант. Ранее было опубликовано пикантное видео с участниками группы «Потап и Настя». Они снялись полностью обнаженными в постели в рамках реалити-шоу.

О романе Потапенко и Каменских слухи ходили на протяжении практически всего времени существования дуэта — без малого 12 лет! Однако знаменитости скрывали свои отношения. Только после свадьбы в 2019 году они публично заявили, что стали мужем и женой.

НАВЕРХ
Back