Это надо видеть только Потапу: фанаты осудили Настю Каменских за утренние фото
Подписчики певицы все настойчивей просят ее одеться — с каждым постом фото становятся все откровеннее, пишет Пятый канал.
Подписчики певицы все настойчивей просят ее одеться — с каждым постом фото становятся все откровеннее, пишет Пятый канал.
Фотографии полуобнаженной Насти Каменских в лучах утреннего солнца вызвали шквал осуждающих комментариев. На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором предстала в одних только персиковых трусиках с кружевной оборочкой, закрыв грудь руками. Пользователи зрелища не оценили откровенности и попросили звезду прикрыть наготу.
Некоторые фолловеры оценили аппетитные формы артистки и отметили, что в любом образе она неотразима. Как выразилась одна из фанаток, Анастасия выступает в своем «сексуальном репертуаре». Но большинство подписчиков все же сочли, что напоминать о себе и колыхать массы обнаженкой — уже избитый прием.
О романе Потапенко и Каменских слухи ходили на протяжении практически всего времени существования дуэта — без малого 12 лет! Однако знаменитости скрывали свои отношения. Только после свадьбы в 2019 году они публично заявили, что стали мужем и женой.