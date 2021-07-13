«Какие прогнозы? Весь мир мрет, дохнет!» — жена Петра Мамонова о состоянии артиста

Актера и рок-музыканта Петра Мамонова вновь перевели на ИВЛ. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала его супруга Ольга Мамонова. По ее словам, врачи Коммунарки пытаются сделать дыхание знаменитого пациента хотя бы частично самостоятельным. Они также отменили все препараты, поддерживающие состояние искусственной комы. Однако в себя лидер группы «Звуки Му» не приходит. Более того, сегодня ситуация вновь ухудшилась — Петра вновь перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

«Они в конце той недели трое суток пытались вывести его из медикаментозного сна, перестали давать таблетки, и наладить частично собственное дыхание. Часть ИВЛ, часть — собственное. Но вот пытались трое суток, но вот вчера — все в обратную сторону. Вчера опять полное ИВЛ, и полный медикаментозный сон. Крайне тяжелое состояние. 17-е сутки он находится в Коммунарке. Какие прогнозы? Весь мир мрет, дохнет! Никто прогнозы не делает. Вот пытались, ничего не вышло», — с досадой рассказала Ольга Мамонова.