Внимание: стендап Виктора Комарова состоится уже 18 июля

LimonВнимание: стендап Виктора Комарова состоится уже 18 июля 13 июля 2021, 14:17Внимание: стендап Виктора Комарова состоится уже 18 июляLimon.eeАфиша Виктора Комарова ФОТО: ПромоВсе билеты, купленные ранее, действительны.Стендап Виктора Комарова состоится уже 18 июля.Ограничения в зрительном зале в концертных залах сняли, Виктор Комаров визу получил и готов радовать вас юмором.Первый стендап в 2021 году пройдет 18-го июля в iSense зале Coca-Cola Plaza, начало в 19:00.Билеты еще есть в кассах Piletilevi.