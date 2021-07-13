Вт, 13.07.2021
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Внимание: стендап Виктора Комарова состоится уже 18 июля

Афиша Виктора Комарова ФОТО: Промо

Все билеты, купленные ранее, действительны.

Стендап Виктора Комарова состоится уже 18 июля.
Ограничения в зрительном зале в концертных залах сняли, Виктор Комаров визу получил и готов радовать вас юмором.
Первый стендап в 2021 году пройдет 18-го июля в iSense зале Coca-Cola Plaza, начало в 19:00.

Билеты еще есть в кассах Piletilevi.

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