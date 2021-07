Регата, морское такси и улица дизайна: на выходных в Таллинне пройдет фестиваль Sail Tallinn

На расположенных в четырех портах пяти сценах в течение трех дней выступят около 70 музыкальных коллективов и свыше 200 музыкантов, среди них Ewert and The Two Dragons, Smilers, Traffic, The Swingers, Regatt, Kosmikud, Gram-Of-Fun, Vaiko Eplik & Eliit, Miljardid, Frankie Animal, Pluuto ja Villemdrillem и т.д.