Регата, морское такси и улица дизайна: на выходных в Таллинне пройдет фестиваль Sail Tallinn

На протяжении трех дней программа грандиозного морского праздника Sail Tallinn будет наполнена яркими выступлениями известных эстонских музыкантов.

Программа праздника по традиции будет связана с морем – в портах посетителей будут ждать шестнадцать пришвартовавшихся в эстонских водах роскошных парусников. Среди них - Gulden Leeuw из Голландии (длина 67,5 метров), Kapitan Borchardt и Pogoria из Польши (длина 41,92 метров и 47 метров, соответственно).

На расположенных в четырех портах пяти сценах в течение трех дней выступят около 70 музыкальных коллективов и свыше 200 музыкантов, среди них Ewert and The Two Dragons, Smilers, Traffic, The Swingers, Regatt, Kosmikud, Gram-Of-Fun, Vaiko Eplik & Eliit, Miljardid, Frankie Animal, Pluuto ja Villemdrillem и т.д.

В рамках праздника Sail Tallinn в воскресенье, 18 июля, в 19.00 в Таллиннском заливе впервые стартует регата Baltic Regatta 2021. Мероприятие стало результатом сотрудничества с Клайпедой и Щецином, которые, как и Таллинн, в этом году должны были встречать флот The Tall Ships Races. Все участвующие в регате суда на протяжении праздника будут бесплатно открыты для посещения в Летной гавани и портовом городке Ноблесснер.

18 июля после обеда в Таллиннском заливе соберется флот Baltic Regatta. С 14.00 до 15.00 состоится парад парусных судов, принять участие в котором приглашаются и местные парусники, катера и прочий водный транспорт. Насладиться зрелищем можно с расположенных в центре города портов, променада круизной зоны Старого порта и Пирита теэ.

С программой Sail Tallinn можно ознакомиться на сайте Tall Ships Tallinn.



