Итальянский телемагазин побил все рекорды по просмотрам, ведь ведущая знает, как привлечь внимание

Каждый, кто когда-нибудь на кабельном ТВ натыкался на телемагазин, знает, какое это нудное зрелище. Уставшие ведущие из последних сил пытаются впарить зрителям очередную ерунду, которая будет валяться на задворках шкафа после первого же использования. У итальянских зрителей хотя бы есть выбор: вместо этого «зрелища» они могут переключиться на канал, на котором вещает Эмануэла Ботто. Посмотрите сами — причина популярности магазина девушки ясна сразу же.

«В бизнесе» Эмануэла уже давно. Как ведущая телемагазина она впервые попала на страницы таблоидов еще в 2017-м. Уже тогда причина ее популярности была ясна как день. Спустя годы девушка спуску не дает — появляется на экранах итальянцев до сих пор, причем очень часто. Все транслируется не только на ТВ, но даже на отдельном YouTube-канале. Для любителей эфиры сохраняются — можно пересмотреть, когда будет удобно, и... заказать все, что приглянется.

Конечно, деятельностью ведущей Эмануэла не ограничивается. Девушка сразу поняла, что так сильно волнует зрителей в ее эфирах, и решила на этом подзаработать. Для этого несколько месяцев назад она зарегистрировалась на сервисе OnlyFans, где публикует свои горячие фото и видео.

Чтобы посмотреть на достояние итальянского ТВ, придется раскошелиться: за месяц подписки на девушку нужно заплатить 20 долларов. Немало, но, судя по активности в профиле, желающих находится еще больше: материалы Ботто собрали почти 30 тысяч лайков.



