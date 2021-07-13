Власти Италии пообещали тем, кто давно хотел к ним переехать, заплатить 28 тысяч на исполнение мечты

Регион на юге Италии Калабрия переживает серьезный кризис — молодое население перебирается в крупные города, из-за чего и без того маленькие деревушки буквально начинают умирать. Правительство с такой тенденцией мириться не собирается. Вместо этого чиновники придумали систему поощрения. Теперь каждому, кто переедет в деревню с населением меньше двух тысяч человек, предложат безусловный доход — 28 тысяч евро, пишет Life.ru.

Конечно, не все так просто. Новый житель должен не просто занять домик и жить на полученные деньги — он будет обязан открыть свой бизнес или же устроиться на работу в действующем деле. Деревушек, подходящих под описание программы субсидирования, очень много. Причем одна красивее другой. Потенциальный итальянский бизнесмен может выбрать поселение с видом хоть на море, хоть на горы или лес.

На реализацию «схемы активного проживания» выделили лишь 700 тысяч евро, так что далеко не каждый получит все обещанные 28 тысяч. Каждый месяц новому жителю полагается лишь часть от суммы. Стоит отметить, механику поощрения Правительство Калабрии подсмотрело у других южных регионов страны, которые предлагали субсидии и жилье по сниженным ценам в попытке «омолодить» местное население, пишет CNN.



