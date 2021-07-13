«После тебя больше не хочу верить в любовь»: Егору Криду снова разбили сердце

Егор Крид относится к той категории артистов, которые предпочитают не распространяться о личной жизни. Музыкант всегда скрывает подробности об отношениях, но недавнее любовное разочарование оказалось настолько сильным, что кумир слушателей все-таки поделился эмоциями, пишет Starhit.ru.

«Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо сейчас это уже никому неинтересно. Единственное, что я тебе никогда не прощу — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет», — поделился Егор.

Разумеется, поклонники тут же подумали, что послание Крида адресовано Вале Karna.val. Именно с ней музыканту приписывали отношения еще с прошлого года. Влюбленные не подтверждали и не опровергали свою связь. При этом их постоянно видели вместе. Сам Крид пообещал, что раскроет детали произошедшего в песнях.

«В этот раз будь уверена, что треки грядущего альбома только про тебя одну. Я понял, что любил тебя просто безумно, слишком сильно. И все-таки нужно всегда быть благодарным. Поэтому искренне говорю тебе спасибо за все», — рассказал музыкант.

В искренность Егора поверили не все. Некоторые подписчики считают, что все эти страдания — всего лишь прогрев перед новым альбомом, который вскоре должен выйти. Крид также решил подшутить над поклонниками и опубликовал видео с неоднозначным содержанием. «Решил посмотреть свои stories, а там какое-то нытье. Меня что, взломали?» — заявил Крид.

По всей видимости, поклонникам придется дождаться нового альбома, чтобы понять, что происходит. Ну, а пока им остается строить гипотезы по поводу личной жизни звезды.



