В центре Таллинна с бесплатным с концертом выступит Лийс Лемсалу
В среду, 14 июля в 19.00, в Кесклинне в парке Коду (Вайкне, 3-5) с бесплатным концертом выступит Лийс Лемсалу.
В среду, 14 июля в 19.00, в Кесклинне в парке Коду (Вайкне, 3-5) с бесплатным концертом выступит Лийс Лемсалу.
«Культурную программу этого лета мы составили таким образом, чтобы каждый смог найти в ней что-то для себя. В этом году серия летних концертов проходит в различных парках района, чтобы жители Кесклинна могли насладиться музыкальными вечерами на открытом воздухе недалеко от дома и открыть для себя новые зеленые зоны. Добро пожаловать уже в эту среду в парк Коду на увлекательный концерт», - сказала заместитель старейшины района Кесклинн Елена Калбина.
В рамках серии летних концертов уже выступили ансамбли Kukerpillid и Naised. На сцену в течение лета также выйдут Лийс Лемсалу, дуэт Кадри Вооранд и Михкеля Мяльганда и Сийри Сисаск, Роберт и Анти Юрьендаль.
Программа летних концертов:
14.07 парк Коду Лийс Лемсалу
28.07 Башенная площадь Дуэт Кадри Вооранд и Михкеля Мяльганда
11.08 парк Тийгивески Сийри Сисаск, Роберт и Анти Юрьендаль