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В центре Таллинна с бесплатным с концертом выступит Лийс Лемсалу

Лийс Лемсалу ФОТО: Remo Tõnismäe

В среду, 14 июля в 19.00, в Кесклинне в парке Коду (Вайкне, 3-5) с бесплатным концертом выступит Лийс Лемсалу.

«Культурную программу этого лета мы составили таким образом, чтобы каждый смог найти в ней что-то для себя. В этом году серия летних концертов проходит в различных парках района, чтобы жители Кесклинна могли насладиться музыкальными вечерами на открытом воздухе недалеко от дома и открыть для себя новые зеленые зоны. Добро пожаловать уже в эту среду в парк Коду на увлекательный концерт», - сказала заместитель старейшины района Кесклинн Елена Калбина.

В рамках серии летних концертов уже выступили ансамбли Kukerpillid и Naised. На сцену в течение лета также выйдут Лийс Лемсалу, дуэт Кадри Вооранд и Михкеля Мяльганда и Сийри Сисаск, Роберт и Анти Юрьендаль.

Программа летних концертов:

14.07 парк Коду Лийс Лемсалу

28.07 Башенная площадь Дуэт Кадри Вооранд и Михкеля Мяльганда

11.08 парк Тийгивески Сийри Сисаск, Роберт и Анти Юрьендаль


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