В центре Таллинна с бесплатным с концертом выступит Лийс Лемсалу

«Культурную программу этого лета мы составили таким образом, чтобы каждый смог найти в ней что-то для себя. В этом году серия летних концертов проходит в различных парках района, чтобы жители Кесклинна могли насладиться музыкальными вечерами на открытом воздухе недалеко от дома и открыть для себя новые зеленые зоны. Добро пожаловать уже в эту среду в парк Коду на увлекательный концерт», - сказала заместитель старейшины района Кесклинн Елена Калбина.