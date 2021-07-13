Олег Меньшиков чуть не умер после операции

Артист заявил, что едва не погиб полгода назад. Об этой ситуации знали лишь близкие друзья и его супруга Анастасия Чернова, которая, по его словам, «не могла ни с кем разговаривать, неделю не спала», пишет Lenta.ru .

Как пояснил Меньшиков, во время плановой операции у него внезапно упало давление, а сердце остановилось. Актер неделю провел в коме, а медики говорили его жене, что она должна готовиться к худшему. «Пользуясь случаем, хочу поклониться врачам, вытащившим меня с того света, и не в первый раз, кстати. Будучи в коме, я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что летал — был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами», — сказал артист.