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Видео: сексуальная реклама шоколада Kalev, которую давно забыли

Кадр из рекламы Kalev ФОТО: TikTok/Naabrikass

В TikTok стала популярной реклама шоколада Kalev, которая у взрослых вызывает ностальгию, а у подростков — возбуждение. Реклама была создана в 1986 году.

«Я помню, как отец показал мне эту рекламу», «я помню этот вкус», «раньше был по-настоящему вкусный шоколад», - написали под видео комментаторы.

Смотрите и вы!

@naabrikass

Kalevi šokolaad 1986 ##kalev

♬ original sound - Mees La Manchast

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