Видео: сексуальная реклама шоколада Kalev, которую давно забыли
В TikTok стала популярной реклама шоколада Kalev, которая у взрослых вызывает ностальгию, а у подростков — возбуждение. Реклама была создана в 1986 году.
В TikTok стала популярной реклама шоколада Kalev, которая у взрослых вызывает ностальгию, а у подростков — возбуждение. Реклама была создана в 1986 году.
«Я помню, как отец показал мне эту рекламу», «я помню этот вкус», «раньше был по-настоящему вкусный шоколад», - написали под видео комментаторы.
Смотрите и вы!
@naabrikass
Kalevi šokolaad 1986 ##kalev♬ original sound - Mees La Manchast