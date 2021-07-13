Вт, 13.07.2021
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Сильвия Ильвес задрала ноги в центре города: какая инфантильная мать!

Скриншот из видео ФОТО: Instagram/Silvia Ilves

Виолончелистка Сильвия Ильвес посетила с детьми творческий городок Теллискиви и показала общественности интересные трюки.

«Какая инфантильная мать!» - так сама подписала снимок Сильвия. «Не волнуйтесь, я все детство так провела, поэтому знаю, что делаю», - добавила она.

Пока виолончелистка развлекалась, ее сын сильно переживал за мать.

Смотрите забавное видео!


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