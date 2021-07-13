Сильвия Ильвес задрала ноги в центре города: какая инфантильная мать!
Виолончелистка Сильвия Ильвес посетила с детьми творческий городок Теллискиви и показала общественности интересные трюки.
Виолончелистка Сильвия Ильвес посетила с детьми творческий городок Теллискиви и показала общественности интересные трюки.
«Какая инфантильная мать!» - так сама подписала снимок Сильвия. «Не волнуйтесь, я все детство так провела, поэтому знаю, что делаю», - добавила она.
Пока виолончелистка развлекалась, ее сын сильно переживал за мать.
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