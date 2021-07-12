Не пропустите: знаменитая эстонская спортсменка прыгнет голой в чан с мусором уже 15 июля

По словам Мерле, неосторожное потребление человечества поставило под угрозу здоровье океанов, потому что в ближайшие годы пластика, плавающего в океане, будет больше, чем воды. «Купаясь в океане, я увидела, сколько пластикового мусора вокруг нас на самом деле», - говорит Мерле Лийванд. Кстати, она попала в Книгу рекордов Гиннеса, потому что первой в мире проплыла 30 километров с хвостом русалки за 9 часов 19 минут. И не использовала руки, только виляя хвостом.

Meрле Лийванд ФОТО: Simmo Saar

Рекламный ролик для постановки «Океан» снимался в мусорном баке, и Лийванд, участвовавшая в нем, считает, что нужно делать больше сценических работ, подобных той, которая состоится 15 июля в Эстонии. «Мне нравится концовка перфоманса: восьмиметровый гигантский водолаз задумчиво смотрит на нас, как бы говоря, будь завтра лучше, измени свои привычки уже сегодня».

По словам Лийванд, здоровье мирового океана - это вопрос жизни и смерти человечества, потому что 70% кислорода производится в воде. «Разграбляя мировые океаны, мы также постепенно превращаем наши кислородные краны в кому. Нам нужна среда, в которой можно жить», - говорит Мерле.

Meрле Лийванд ФОТО: Simmo Saar

Музыкальная постановка «Океан» рассказывает о необходимости сохранении мира, наших мечтах, свободе и о бережном и уважительном отношении к природе. Это будет очень зрелищный спектакль, со слоями воды, хореографией огня, языком тела и мощной музыкой. Помимо Таллиннского симфонического оркестра и камерного хора Voices Tallinn, в постановке также примет участие гигантская кукла, которую водят из Испании в Эстонию. Зачем? Дождитесь 15 июля!



