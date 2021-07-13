Стала известна подоплека скандалов с принцем Гарри и Маркл

По мнению экономиста Михаила Хазина, за скандалами с принцем Гарри и Меган Маркл стоят политические игры.

Так, «раскол» в королевской фамилии, которая лишилась реальной власти еще в 1936 году, после отречения от престола короля Эдуарда VIII. Напомним, что король отказался от регалий, чтобы жениться на разведенке Уоллис Симпсон. Это привело к тому, что к власти в Британии пришли участники прозападного проекта с Уинстоном Черчиллем во главе. Так началось разрушение империи, и уже в 40-х ей появился документ, позволявший Штатам торговать с британскими колониями, минуя участие Лондона.

На данный момент участников того проекта теснят, считает Хазин. Началось это при Дональде Трампе. Однако, если Штаты смогли взять реванш, то Лондону пока это не удалось, отсюда – атака на Виндзоров, первой жертвой которой стала принцесса Диана, а теперь – ее младший сын.

«Существует масса очень убедительных аргументов, что она умерла не случайно», – считает эксперт.

Через Гарри ведутся попытки ослабить влияние королевской фамилии методом «подсовывания» нужным участникам игры людей с определенными свойствами характера. Маркл – именно такова.

В этот же список Хазин включил супругов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (Сандра Рулофс) и Украины Виктора Ющенко (Кэтрин Чумаченко). «Это не конспирология – всю жизнь так было», – заявил эксперт «Говорит Москва», добавив, что раскачивают всегда «слабое звено».



