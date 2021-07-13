Семь простых вещей, которые помогут пережить жару

1. Пейте воду

Первое и главное правило в жару — пить теплую или прохладную (но не ледяную) воду. Помогите организму снижать градус — во время процесса терморегуляции выделяется пот, капельки которого охлаждают кожу. Без воды нам грозит тепловой удар.

2. Не ешьте много

В знойный день совершенно естественно снижается аппетит — организму не до еды. Но есть, все-таки, нужно, ведь сил на борьбу с перегревом у организма уходит много. Выбирайте легкие блюда с минимальной термической обработкой, свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень. Хороши свежие салаты, холодные супы, по типу гаспачо или окрошки, сорбеты и мороженое в небольшом количестве. В жару спасут спокойные или кислые вкусы, а вот слишком соленого и сладкого лучше избегать — они способны нарушить водно-солевой обмен. Исключить стоит и жирное с жареным — такие плотные блюда оставьте до прохладных дней.

3. Наденьте головной убор

Когда солнце светит так ярко, что плавится асфальт, нужно позаботиться о голове. Обязательно на улице надевать на голову панаму, шляпку, кепку, платок — любой головной убор может уберечь вас от солнечного удара, когда от нагрева расширяются сосуды в голове и происходит мощный прилив крови. Это очень опасное состояние.

4. Снимите одежду

Конечно, совсем раздеваться на улице не нужно, но дома вполне можно щеголять раздетым, давая телу дышать. А если серьезно, то в жару помогут только натуральные, максимально дышащие ткани, которые дают беспрепятственно проходить процессам терморегуляции и позволяют испаряться капелькам пота.

5. Принимайте душ

Неспроста в жару хочется быть ближе к воде — вода помогает нашей коже охлаждаться, спасая от перегрева, и давая небольшую передышку организму. Если живете в городе, а море и речка далеко, используйте душ. Только не стоит принимать слишком ледяной или горячий (они могут вызвать спазм сосудов), выбирайте комфортную для кожи температуру (34-36 градусов). Обязательно намочите волосы и не сушите феном — голова скажет вам спасибо.

6. Находитесь в помещении.

Даже если коварное солнце выманивает на улицу, а свежий, на первый взгляд, ветерок колышет занавески, не выходите на улицу в жару. По крайней мере с 12 до 16 часов. В это время солнечные лучи максимально активны и способствуют перегреву, если не сумеете вовремя добраться до спасительной тени, рискуете получить тепловой удар. Чтобы солнце не манило наружу и не нагревало квартиру, занавесьте окна шторами.

7. Охлаждайте точки пульса.

Отличное средство в жару — прохладное мокрое полотенце, которое можно положить на лоб, обтереть им запястья, внутренние сгибы локтей и коленей, область шеи. Так организму будет проще охлаждаться. А еще можно обернуться целиком во влажное полотенце или обернуть его вокруг головы.



