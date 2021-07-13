Вокруг наследства Грачевского разразился грандиозный скандал

«Я не хотела ничего кроме справедливости и тихого разрешения нашего вопроса. Я указала у нотариуса всех наследников и, несмотря на то, что старшая дочь не общалась с отцом 17 лет и давала ужасные интервью, я считаю, что она так же, как и все наследники, имеет право и должна получить свое. Но! Вернувшись из «Орленка», я получила сюрприз. Исковое заявление от первой супруги о выделении супружеской доли. Вы серьезно? Развод был почти 12 лет назад, за это время уже было два брака и двое детей», — написала Белоцерковская.