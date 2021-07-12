Больной раком Валентин Юдашкин перенес коронавирус после вакцинации

Осенью прошлого года модельер вакцинировался, но не успел сделать повторную прививку, так как заболел ковидом.

Возможно, благодаря предпринятым мерам коронавирусная инфекция не нанесла серьезного вреда и без того ослабленному организму Юдашкина.

«После посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным, – отметил 57-летний Валентин Абрамович. – К сожалению, не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла стороной».

Напомним, вот уже около пяти лет Валентин Юдашкин борется с раком. Несмотря на все трудности, модельер старается не терять оптимизма. Недавно он впервые в подробностях рассказал про свой недуг.

«В начале у меня был рак почки – он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное», – откровенничал он.

Сейчас Юдашкин тщательно следит за здоровьем и часто проходит обследования, которые, по его словам,доставляют много хлопот и переживаний. «Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», – сетовал он.



