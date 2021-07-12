Месть бывшему? Анастасия Решетова стала артисткой лейбла Black Star

Недавно Анастасия стала радовать поклонников сольным исполнением. Уже после первого трека Настя уверяла, что не собирается штурмовать российский шоу-бизнес и поет просто в удовольствие. Похоже, со временем Решетова передумала и теперь намерена активно строить музыкальную карьеру под руководством боссов из Black Star.

«Год назад Анастасия Решетова и Тимати расстались. Сразу после этого артист объявил о своем участии в шоу «Холостяк», а Настя стала ведущей шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» и запела. На прошлой неделе она выпустила уже третий трек за последние полгода. А сегодня объявила своем сотрудничестве с лейблом Black Star», – поделились представители 25-летней брюнетки.

Теперь же публике остается гадать, как на новость о сотрудничестве Насти с именитым лейблом отреагирует Тимати, который в нулевых стоял у истоков этой компании.

Напомним, Решетова и рэпер расстались в прошлом году после шести лет отношений. Проблемы в звездной семье начались после появления на свет сына Ратмира. Сейчас звезды поддерживают дружеские отношения ради ребенка.

«Сохранить семью – задача не из легких. Невозможно было мириться с некоторыми вещами. Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу. Ощущение такое, будто я ушла от отца. Настя Решетова до расставания и после – два разных человека. Многие мне пишут, что я раскрылась, изменилась, стала более искренней. У нас с Тимуром были нездоровые отношения», – откровенничала молодая мама недавно.



