Видео с места ДТП: известный гонщик с подругой сгорели заживо в своем Porsche

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с полыхающим у обочины дороги Porsche, в котором после ДТП заживо сгорели известный в Санкт-Петербурге авто- и мотогонщик Иван Куренбин и его спутница Татьяна Игушина. На кадрах роскошный спортивный автомобиль, в котором оказались зажаты погибшие после столкновения с опорой линии электропередачи, уже догорает.

Владелец желтого Porsche, от которого осталась лишь груда искореженного металла, 36-летний автолюбитель, блогер и хозяин отеля в Северной столице Куренбин, по словам близких знакомых, был также талантливым проектировщиком и художником. Помимо того, являлся мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, не раз становился призером и победителем дрифт-соревнований.

Татьяна Игушина — тоже спортсменка. Судя по данным на странице в Instagram, она — обладательница мирового рекорда среди женщин, сумевшая обогнуть земной шар на мотоцикле за 18 дней. Предположительно, пара направлялась на дачу у озера Долгое.

По данным 5-tv.ru, полученным от источников в близком кругу Куренбина, он вел разгульный образ жизни, часто менял девушек. Из-за этих привычек он поссорился с матерью, не общались родные почти год. Авария произошла поздним вечером — около 22:00 — в поселке Стрельцово, что в Выборгском районе Ленинградской области. Почему машина на огромной скорости слетела с дороги в кювет и врезалась опору ЛЭП, пока неизвестно. Тела обгорели настолько сильно, что даже опознать их визуально было невозможно, не говоря уже об определении степени возможного алкогольного опьянения.

Правоохранители продолжают расследование смертельного инцидента.



