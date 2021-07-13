Друзья на экране, враги в жизни: советские актеры, которых поссорило кино

Надя и Ипполит в исполнении Барбары Брыльской и Юрия Яковлева в легендарной «Иронии судьбы» обнимались, целовались и очень убедительно играли любовь (пусть и внезапно прошедшую). На самом же деле Брыльска очень сильно недолюбливала своего партнера по площадке. Она открыто говорила, что такие мужчины, как Яковлев, ей совершенно не нравятся, к тому же она не может выражать свои чувства публично.

Целоваться с «Ипполитом» актриса категорически отказывалась, а Яковлев напротив, очень вошел в роль и был не прочь приобнять и поцеловать свою коллегу. Это приводило Брыльскую в ярость. Самые пикантные сцены картины пришлось снимать завуалированно. Персонажа Яковлева то поворачивали спиной к зрителям, то делали такой ракурс, благодаря которому нельзя было разобрать, действительно ли Надя и Ипполит целуются.

Валентин Гафт и Александра Яковлева сыграли Аполлона Сатанеева и Алену Санину в новогоднем фильме-сказке «Чародеи» и сделали это настолько хорошо, что зрители долгое время были уверены, что и в реальной жизни актеры крутят роман. На самом же деле съемки картины шли тяжело, сообщает Infox .

Яковлева постоянно опаздывала на съемки, после чего еще два часа «наводила красоту» в гримерке, а потом на прогонах забывала текст - приходилось начинать сначала. Все это выводило Гафта из себя. В то время он был на пике популярности, работал в нескольких проектах одновременно и стремился успеть с одной площадки на другую, а тут такая партнерша.

Однажды актриса в очередной раз запнулась, режиссер остановил съемку, а Гафт тут же сорвался с места и бросился всерьез душить Яковлеву. Признаться в любви актрисе, как того требовал сценарий, он тоже долго не мог. Поэтому в любовной сцене Алену Санину сыграла второй режиссер, Юлия Константинова.

Актеры Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов в одночасье стали популярными после выхода сериала «Гардемарины, вперед!». Александр Белов, которого сыграл Жигунов, и Алексей Корсак, исполненный Харатьяном, показали зрителям настоящую мужскую дружбу. Однако в жизни актеры в прямом смысле ненавидели друг друга. Точной причины их разлада никто не знает. Слухи ходили разные. По одной из версий, причиной крупной ссоры стал «любовный треугольник», по другой - «гардемарины» просто не поделили славу, а еще по одной - просто разругались на пустом месте, не сдерживая ругательств в адрес друг друга, да так и не помирились, ведь характер у обоих далеко не сахар.



