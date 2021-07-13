Белая Луна в Козероге: как использовать период с 13 июля для карьерного взлета
Российский астролог Алена Никольская раскрыла секрет, который поможет всем знакам Зодиака добиться успеха с помощью важного небесного события.
Российский астролог Алена Никольская раскрыла секрет, который поможет всем знакам Зодиака добиться успеха с помощью важного небесного события.
Белая луна (или по-другому Селин), 13 июля переходит в знак Козерога, и это может очень хорошо сказаться на успехах всех знаков зодиака в карьере. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, как вести себя в этот период, чтобы максимально продвинуться вперед.
«Козерог — это знак упорства, знак постановки цели и четкого движения к ней. Вы должны прописать цели во временном промежутке», — раскрыла секрет успеха Алена Никольская.
Однако ничего не получится, если неправильно поставить себе цель. Например, простая формулировка «выучить английский язык» не поможет. А вот «выучить английский язык в течение полугода, чтобы свободно разговаривать с носителями» — это должно сработать.
«Прописывайте и делайте необходимые шаги. Козерог двигается и развивается именно так. Он помогает только тем, кто делает действительно и реально», — уточнила Никольская.
Если вы вкладываетесь, а не просто ждете, что что-то упадет на голову, в этом случае вы имеете возможность получить хорошие деньги, продвижение по работе и даже недвижимость.
«Трудитесь и будете вознаграждены по достоинству», — заключила астролог.