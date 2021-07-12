Мамонова не могут вывести из комы: состояние крайне тяжелое

«Они (медики. — прим. ред.) отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно», — рассказала она.

По словам супруги, артист находится на ИВЛ, но ему удается делать и самостоятельные вдохи. Его состояние остается крайне тяжелым, но стабильным.

Супруга музыканта считает дни, проведенные им в стенах госпиталя в подмосковной Коммунарке. Мамонова отвезли в больницу 16 дней назад после того, как он начал задыхаться. До этого лечение от коронавируса он проходил в своем загородном доме. Вот уже 12 дней актер подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают, как стабильно крайне тяжелое.

Тон беседы с Ольгой Мамоновой может навести на мысль, что надежда на благополучное выздоровление мужа становится все слабее. Женщина с грустью вспоминает время до госпитализации, когда артист пребывал в хорошем расположении духа, посвящал себя ежедневной молитве, и ничто не предвещало беды.

«Остался бы жив, так неохота, чтоб он умирал. Он так жил хорошо в последнее время… Добрый был, молился, молился, ну так бы и жил еще. Хороший у него был период жизни… Я только одно понимаю, что они хотят его вывести из этой комы, в которую они его отправили, а у них не очень-то получается», — поделилась Мамонова.

Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина. Главная роль в «Острове» принесла ему множество наград.

Коронавирусом он заразился более двух недель назад.



