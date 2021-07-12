Эстонцы массово скупают лодки и яхты. Неимоверное богатство захлестнуло нашу страну?

А вы знали, что в Южной Эстонии прошло грандиозное событие длиной в десять дней? Именно так, на реке Эмайыги с песнями и плясками, и, конечно же, задором был проведено мероприятие с интересным названием - Фестиваль внутренних вод. Журналисты успели пообщаться с капитаном Марко Крийва из Пылва и узнать у него, что сейчас происходит с водным транспортом.

«Культура водного транспорта приходит в Эстонию. Здесь в Тарту создаются удобные парковочные места для лодок и катеров. В городе есть возможность не только гулять и ходить по ресторанам, а можно запрыгнуть в лодку и поехать. Быть может, и люди стали богаче. Но я думаю, что эта культура просто обходила нас стороной еще в прошлые годы, в соседних странах это было популярно всегда, вот теперь и до нас дошло», - говорит Марко Крийва.