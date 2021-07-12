Пн, 12.07.2021
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Эстонцы массово скупают лодки и яхты. Неимоверное богатство захлестнуло нашу страну?

Еще несколько лет назад песня «Яхта, парус, в этом мире только мы одни» казалась прямо такой экзотической для наших широт. Не про нашу страну и не про наших друзей. Но Reporter выяснил, что в последние годы ситуация существенно изменилась и количество обладателей лодок в республике скакнуло вверх. С чем же это связано? 

А вы знали, что в Южной Эстонии прошло грандиозное событие длиной в десять дней? Именно так, на реке Эмайыги с песнями и плясками, и, конечно же, задором был проведено мероприятие с интересным названием - Фестиваль внутренних вод. Журналисты успели пообщаться с капитаном Марко Крийва из Пылва и узнать у него, что сейчас происходит с водным транспортом. 

«Культура водного транспорта приходит в Эстонию. Здесь в Тарту создаются удобные парковочные места для лодок и катеров. В городе есть возможность не только гулять и ходить по ресторанам, а можно запрыгнуть в лодку и поехать. Быть может, и люди стали богаче. Но я думаю, что эта культура просто обходила нас стороной еще в прошлые годы, в соседних странах это было популярно всегда, вот теперь и до нас дошло», - говорит Марко Крийва. 

Смотрите видео программы Reporter!


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