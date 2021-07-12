Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля

Меркурий и Юпитер зададут тон всей неделе: уже в понедельник этот дуэт сделает нас активнее и сообразительнее, смелее, общительнее. Многие смогут виртуозно преувеличивать свои достоинства, и это будет только на пользу. В понедельник и вторник будет легко договариваться, выступать, сдавать экзамены, проходить собеседования, писать тексты, разговаривать с чиновниками и юристами.

Правда, интерес к деловой сфере может таять на глазах, потому что Марс и Венера выведут на первый план романтику, любовь, эмоции, привязанности, творчество, соревнования и развлечения. 13 июля произойдет точное соединение этих планет во Льве, что тут же повысит градус страстности или пробудит желание обзавестись отношениями.

А еще всю неделю большинству людей будет не все равно, как они выглядят, какое впечатление на других производят, так что у косметологов, стилистов, парикмахеров, консультантов, продавцов будет много работы!

Творческим личностям стоит освободить от других дел четверг, 15 июля, чтобы всецело отдаться креативу. Трин Солнца и Нептуна обещает вдохновение и инсайты, предчувствия, вещие сны. У представителей водных знаков, эзотериков, музыкантов, поэтов, художников, а также психологов этот день пройдет необычно.

В выходные старайтесь избегать толпы, темных улиц и криминала. Противостояние Солнца с Плутоном может означать и риск конфликта с коллективом, начальством, государством в целом, предупреждает гороскоп на неделю. В эти дни важно не забираться слишком далеко от дома: ведь Плутон ведает еще и форс-мажорами. Так что нас ждет редкий летний уикенд, который лучше всего провести дома!

Овен

Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!

Телец

Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!

Близнецы

Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше отложить - не самый благоприятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.

Рак

Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши!

Лев

В данный период вас ожидают приятные перемены. Не ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях с возлюбленным ближе к концу недели может случиться переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.

Дева