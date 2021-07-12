Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля

Меркурий и Юпитер зададут тон всей неделе: уже в понедельник этот дуэт сделает нас активнее и сообразительнее, смелее, общительнее. Многие смогут виртуозно преувеличивать свои достоинства, и это будет только на пользу. В понедельник и вторник будет легко договариваться, выступать, сдавать экзамены, проходить собеседования, писать тексты, разговаривать с чиновниками и юристами.
Правда, интерес к деловой сфере может таять на глазах, потому что Марс и Венера выведут на первый план романтику, любовь, эмоции, привязанности, творчество, соревнования и развлечения. 13 июля произойдет точное соединение этих планет во Льве, что тут же повысит градус страстности или пробудит желание обзавестись отношениями.
А еще всю неделю большинству людей будет не все равно, как они выглядят, какое впечатление на других производят, так что у косметологов, стилистов, парикмахеров, консультантов, продавцов будет много работы!
Творческим личностям стоит освободить от других дел четверг, 15 июля, чтобы всецело отдаться креативу. Трин Солнца и Нептуна обещает вдохновение и инсайты, предчувствия, вещие сны. У представителей водных знаков, эзотериков, музыкантов, поэтов, художников, а также психологов этот день пройдет необычно.
В выходные старайтесь избегать толпы, темных улиц и криминала. Противостояние Солнца с Плутоном может означать и риск конфликта с коллективом, начальством, государством в целом, предупреждает гороскоп на неделю. В эти дни важно не забираться слишком далеко от дома: ведь Плутон ведает еще и форс-мажорами. Так что нас ждет редкий летний уикенд, который лучше всего провести дома!
Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!
Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!
Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше отложить - не самый благоприятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши!
В данный период вас ожидают приятные перемены. Не ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях с возлюбленным ближе к концу недели может случиться переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.
Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете успевать, зато на работе - все! Бонусы в денежном эквиваленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше работать с землей. Это принесет умиротворение и покой.