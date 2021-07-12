Раскрыт сюжет фильма, который Меньшов не успел снять при жизни

По словам общественника, он жил по соседству со знаменитым постановщиком, который также входил в состав Общественного совета при ФСИН, и часто возил режиссера во ВГИК. Во время одной из таких поездок Лобарев поделился с ним идей для картины о полиции с актером Виктором Мережко

«Он говорит: „О, давай, и ресоциализацию туда вставь. Давай в фильме покажем, что главный герой, который боролся со стихией, вышел из колонии и стал нормальным человеком“», — поделился общественник.

Тогда Лобырев переписал синопсис под Меньшова, а сейчас осталось закончить всего две страницы сценария. Фильм он намерен посвятить памяти легендарного знакомого.

Оскароносный режиссер Владимир Меньшов умер утром 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. 8 июля кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет Пятый канал.



