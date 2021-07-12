Пн, 12.07.2021
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Раскрыт сюжет фильма, который Меньшов не успел снять при жизни

Владимир Меньшов. ФОТО: Sergei Bobylev

Стал известен сюжет фильма, который не удалось при жизни снять режиссеру Владимиру Меньшову. Ее раскрыл председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев.

По словам общественника, он жил по соседству со знаменитым постановщиком, который также входил в состав Общественного совета при ФСИН, и часто возил режиссера во ВГИК. Во время одной из таких поездок Лобарев поделился с ним идей для картины о полиции с актером Виктором Мережко

«Он говорит: „О, давай, и ресоциализацию туда вставь. Давай в фильме покажем, что главный герой, который боролся со стихией, вышел из колонии и стал нормальным человеком“», — поделился общественник.

Тогда Лобырев переписал синопсис под Меньшова, а сейчас осталось закончить всего две страницы сценария. Фильм он намерен посвятить памяти легендарного знакомого.

Оскароносный режиссер Владимир Меньшов умер утром 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. 8 июля кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет Пятый канал.


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