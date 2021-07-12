Вся в мать: дочь Толкалиной взбудоражила Сеть откровенным фото

Мария Михалкова-Кончаловская активно ведет свой Instagram, публикуя множество фотографий, причем сделанных на профессиональных фотосессиях.

Но вот последняя публикация удостоилась особого внимания, и причиной тому стали как искусно сделанный снимок и модель на нем, так и автор кадра. Столь сочный кадр сделала сама мама - актриса Любовь Толкалина, которая известна положительным отношением к так называемым «голым снимкам».

На фото Михалкова-Кончаловская стоит в поле спиной к камере, держа в руках зеркало. Это был единственный аксессуар на съемке. Кадр при этом сделан в черно-белом стиле, в результате чего татуировки Марии органично дополняют кадр.

Стоит отметить, что если увеличить снимок, либо просто внимательно присмотреться, то Толкалину можно заметить в отражении зеркала. «Вероятно, что данная фотография требует искусствоведческого разбора. Но в отражении зеркала все видно и так)», – подписала публикацию Мария.

Пользователи оценили творческих и минималистичных подход модели и фотографа к съемкам. По их мнению, кадр получился довольно нежным и выразительным. И несмотря на наготу, все было романтично и вовсе не пошло. Хейтеры же принялись критиковать и мать и дочь за выраженную страсть к оголенности.



