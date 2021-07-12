Певице МакSим стало резко хуже из-за сепсиса

Близкая подруга певицы МакSим на правах анонимности заявила, что исполнительнице снова стало хуже. В данный момент звезда, как она уверяет, балансирует на грани жизни и смерти.

«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО».

Как сказала подруга звезды, певице сделали свежее КТ и провели анализ крови. В ее легких сейчас сильнейший гнойно-воспалительный процесс. По словам знакомой, у МакSим развивается сепсис. При этом она заметила, что врачи делают все возможное, чтобы остановить губительный процесс, сообщает «Комсомольская правда».

Пока певица в коме: клип МакSим на песню «Знаешь ли ты» преодолел отметку в 63 миллиона просмотров. Это первое произведение исполнительницы, достигшее такого результата.