Какую операцию сделала Алена Апина, чтобы снова стать молодой и стройной?
Певица решила лечь под нож хирурга, чтобы преобразиться к купальному сезону, передает Пятый канал.
Певица решила лечь под нож хирурга, чтобы преобразиться к купальному сезону, передает Пятый канал.
Певица Алена Апина похвасталась перед поклонниками стройной фигурой в ярком купальнике. Исполнительница хитов 90-х прибегла к помощи хирургов, чтобы вернуть былую красоту. Звезда отечественной эстрады не скрывает, что сделала несколько операций, чтобы подготовиться в отпуску, однако из-за пандемии ее тур по черноморскому побережью отменился.
Так, знаменитость решилась на липомоделирование тела с липофилигом ягодиц. Хирург скорректировал фигуру Апиной при помощи забора и перераспределения жировых клеток из «проблемных зон». Также певице сделали абдоминопластику. Это хирургическое вмешательство, которое помогает избавиться от лишнего жира на животе. Подробно о всех процедурах рассказывается на сайте клиники.
Несмотря на то, что гастроли отменились, 56-летняя исполнительница хита «Электричка» не упустила возможности похвастаться подтянутым телом в Instagram.
Фанаты были в восторге от красоты их кумира.