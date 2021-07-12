Какую операцию сделала Алена Апина, чтобы снова стать молодой и стройной?

Певица Алена Апина похвасталась перед поклонниками стройной фигурой в ярком купальнике. Исполнительница хитов 90-х прибегла к помощи хирургов, чтобы вернуть былую красоту. Звезда отечественной эстрады не скрывает, что сделала несколько операций, чтобы подготовиться в отпуску, однако из-за пандемии ее тур по черноморскому побережью отменился.

Так, знаменитость решилась на липомоделирование тела с липофилигом ягодиц. Хирург скорректировал фигуру Апиной при помощи забора и перераспределения жировых клеток из «проблемных зон». Также певице сделали абдоминопластику. Это хирургическое вмешательство, которое помогает избавиться от лишнего жира на животе. Подробно о всех процедурах рассказывается на сайте клиники.

Несмотря на то, что гастроли отменились, 56-летняя исполнительница хита «Электричка» не упустила возможности похвастаться подтянутым телом в Instagram.

Фанаты были в восторге от красоты их кумира.



