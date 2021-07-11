Известный экс-участник «Дома-2» погиб, выпав из окна

Согласно предварительным данным, звезда телестройки выпал из окна. Как сообщает «Рен-ТВ», трагедия произошла в доме на Перервинском бульваре.

По некоторой информации, не получившей пока подтверждения, 28-летний мужчина выпал из окна расположенной на шестом этаже квартиры в ночь на субботу. Это произошло после ссоры Чубукова с младшим братом.

По сообщению Telegram-канала Life Shot, у Филиппа были проблемы с наркотиками, а сам Чубуков «жил где попало». «Из квартиры родителей на Перервинском бульваре, откуда парень выпал сегодня ночью, его выписали. Туда он только изредка заходил в гости», — сообщает Life Shot. В день гибели он якобы пробрался в комнату младшего брата и украл деньги. Брат пригрозил вызвать полицию, и тогда Чубуков закрылся у себя в комнате, а позднее его тело обнаружили под окнами.

Когда Чубуков-младший вернулся домой, он обнаружил пропажу и пригрозил, что всё расскажет родителям и вызовет полицию. После этого Филипп закрылся у себя, а через некоторое время его тело обнаружили на земле под окнами

Тело Филиппа нашли под окнами дома. Другие подробности и официальные комментарии по поводу случившегося не приводятся.



