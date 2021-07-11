В Хельсинки прошел вечер бодипозитивного стриптиза

«Моей целью было продемонстрировать различные тела в уважительном контексте», – говорит девушка, пишет Yle.fi.

25-летняя Саркава по образованию педагог и работает в группе продленного дня, но многие удивляются, как можно совмещать стриптиз и работу с молодежью.

«Почему нельзя заниматься и тем, и другим? Я же их не смешиваю. Я не танцую стриптиз перед подростками, а в клубе не устраиваю хоровод».