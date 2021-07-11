В Хельсинки прошел вечер бодипозитивного стриптиза
Финка София Саркава организовала собственное стриптиз-шоу, да не простое, а бодипозитивное, а в прошлую пятницу в Хельсинки прошел первый вечер такого шоу.
Финка София Саркава организовала собственное стриптиз-шоу, да не простое, а бодипозитивное, а в прошлую пятницу в Хельсинки прошел первый вечер такого шоу.
«Моей целью было продемонстрировать различные тела в уважительном контексте», – говорит девушка, пишет Yle.fi.
25-летняя Саркава по образованию педагог и работает в группе продленного дня, но многие удивляются, как можно совмещать стриптиз и работу с молодежью.
«Почему нельзя заниматься и тем, и другим? Я же их не смешиваю. Я не танцую стриптиз перед подростками, а в клубе не устраиваю хоровод».
Зрители приняли PosiTits очень тепло, говорит девушка. Проблем с набором людей в танцевальную группу возникнуть не должно, потому что в этот раз количество желающих насчитывалось десятками.