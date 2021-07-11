Деми Роуз занялась йогой абсолютно голой

Известную 26-летнюю британскую модель Деми Роуз знают по всему миру из-за ее пышной фигуры. Ее девушка демонстрирует в «Инстаграме» при любом удобном случае, надевая откровенные купальники или наряды. Однако в этот раз знаменитость пошла дальше и отбросила все приличия вместе с одеждой, снявшись абсолютно голой, пишет Life.ru.

Деми позировала на заднем дворе в окружении зелени. Девушка явно была в процессе занятия йогой — она лежала на спортивном коврике лишь в кроссовках, встав в одну из стандартных асан. Волосы модель собрала в высокий хвост с яркой резинкой, а на лицо нанесла легкий макияж. Для поклонников Деми снялась в самых выгодных позах, что они не смогли проигнорировать.