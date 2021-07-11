Деми Роуз занялась йогой абсолютно голой

Деми Роуз занялась йогой абсолютно голойФОТО!
Модель знает цену своим шикарным формам и не считает, что их нужно прикрывать. А многие поклонники поддерживают такое мнение.
Модель знает цену своим шикарным формам и не считает, что их нужно прикрывать. А многие поклонники поддерживают такое мнение.
Известную 26-летнюю британскую модель Деми Роуз знают по всему миру из-за ее пышной фигуры. Ее девушка демонстрирует в «Инстаграме» при любом удобном случае, надевая откровенные купальники или наряды. Однако в этот раз знаменитость пошла дальше и отбросила все приличия вместе с одеждой, снявшись абсолютно голой, пишет Life.ru.
Деми позировала на заднем дворе в окружении зелени. Девушка явно была в процессе занятия йогой — она лежала на спортивном коврике лишь в кроссовках, встав в одну из стандартных асан. Волосы модель собрала в высокий хвост с яркой резинкой, а на лицо нанесла легкий макияж. Для поклонников Деми снялась в самых выгодных позах, что они не смогли проигнорировать.
Под откровенными снимками Деми сообщила, что завела аккаунт на Onlyfans — сайте, где модели выкладывают контент 18+ за платную подписку. Однако, в отличие от коллег, девушка пообещала оставить профиль открытым и бесплатным. Она просто решила поддаться моде, ведь у Деми и так полно подписчиков. Сейчас ее «Инстаграм» регулярно читает 16,9 млн человек.