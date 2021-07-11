Как опознать убийцу: бывший детектив криминальной полиции США раскрыл все тайны о своей работе, шокировав даже Reddit

Какое дело вы раскрыли проще всего?

Таких много. В основном это наркоманы, убивающие друг друга.

Вы когда-нибудь сталкивались с абсолютно идиотскими подставами?

Да, было дело. Это была пара — мужчина и женщина, которые задушили соседа, но мужчина взял вину на себя. Однако его подруга начала хвастаться об этом всем подряд, а один из ее друзей рассказал об этом нам. Впрочем, мы и так ее подозревали, пишет Life.ru.

Вы когда-нибудь думали оставить карьеру из-за болезненного или ужасного дела?

Нет, я потерял чувствительность к смерти и крови еще до того, как присоединился к правоохранительным органам. Я рассматривал и продолжаю рассматривать работу просто как работу, поэтому на меня эмоции не влияют.

Вы сразу начинаете подозревать человека, если он отказывается давать показания?

Нет. На их месте я делал бы так же. Когда людей обвиняют в убийстве, они, как правило, напуганы и вообще не понимают, что происходит.

Какое из дел, над которыми вы работали, вам больше всего понравилось?

Это может показаться немного нездоровым, но у меня был случай, когда две проститутки пропали без вести, и одну нашли зарезанной, а вторую — задушенной трусами, и по какой-то причине этот случай меня очаровал. Человек, который их убил, был пожилым "джентльменом", и от одного взгляда на него у вас по коже пробегали мурашки. Это было похоже на что-то из фильма-слэшера.

Вы носили шляпу?

Да, иногда я ходил в шляпе. Но в целом мне нравится моя прическа, и я хотел бы показывать ее людям.

С какой самой ужасной сценой убийства приходилось сталкиваться?

Тело было полностью разорвано, я имею в виду, вы даже не могли бы понять, что перед вами. Это была просто куча мяса и плоти. Я даже не могу описать, насколько это было ужасно.

Как, по вашему мнению, выглядит плохой полицейский?

Я не поклонник людей, которые смеются над жертвами или фотографируются с трупами, как будто они знаменитости. Также когда не ищут доказательства и относятся к делу так, будто в нем ничего особенного. Да, некоторые дела не так велики, как другие, но, в любом случае, у кого-то умер близкий человек — и наша работа — найти виновного.

Какую самую безумную вещь вы когда-либо видели?

Я видел, как в человека воткнули ножку от кровати. Это было по меньшей мере странно.

Какое телешоу наиболее точно описывает работу детектива по расследованию убийств?

Я не уверен на 100%, я в основном смотрю документальные фильмы, такие как "2020" или Dateline (шоу на NBC). Может быть, "Прослушка". Я видел немного серий, но они довольно реалистичны. Из вымышленных мои любимые это "Декстер" или "Закон и порядок".

Вы используете доски с фотографиями подозреваемых и уликами, соединенными ниточками?

В некоторой степени мне нужно визуальное представление того, с чем я работаю. Я использую доски и проекторы и тому подобное. Фотографии я просто аккуратно хранил у себя на столе.

Если жертва была полным отморозком, старались ли вы как-то избежать расследования или вести его не слишком тщательно?

Нет, я всегда пытался найти подозреваемого. У меня было несколько убитых педофилов, но мне было наплевать, я все равно хотел найти их убийц.

Как вы думаете, серийные убийцы встречаются чаще, чем представляют обычные люди?

Безусловно. Есть масса серийных убийц, которые просто еще никого не убили, бездействующие. Только в США проживают сотни миллионов людей, а если подумать, сколько их во всем мире, то получается много. Тысячи человек.

Вы когда-нибудь слушали полицейскую музыку на работе? Типа как в фильме "Плохие парни" или мелодию из "Робокопа"?