Илон Маск переехал в маленькую каморку площадью 35 кв. м, отказавшись от шикарных домов ради космоса

Оказалось, один из самых богатых людей нашей планеты живет в трейлере площадью всего 35 кв. м! Стоит такой «дом» дешевле квартиры в Таллинне — всего 50 тысяч долларов. Но даже несмотря на низкую стоимость, покупать строение предприниматель не торопится. Вместо этого он просто арендует его у SpaceX.

«По факту я живу в доме за 50 тысяч долларов в Бока-Чика, который я арендую у SpaceX. Хотя это довольно круто», - сказал Илон Маск, пишет Life.ru.

Что именно это за дом, миллиардер не уточнил, но его последователи и фанаты уже все давно выяснили. На снимках территории SpaceX со спутников Google сыщики увидели строение фирмы Boxabl. Дома компании по-настоящему крошечные, но обустроены по последнему слову дизайна и техники.

Блогер Teslarati сообщил, что жилье, который арендует Маск, представляет собой «складной сборный дом размером шесть на шесть метров». Называется модель Boxabl Casita, таких по стране построена уже не одна сотня.

Компания-производитель еще не подтвердила, живет ли Маск в их доме на самом деле. Однако в ноябре прошлого года они сообщали о «высокопоставленном» и «совершенно секретном» клиенте из Бока-Чика, Техас.