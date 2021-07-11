«Удар по моим детям»: Седокову оскорбили слова бывшей жены Меладзе о приставаниях к продюсеру в «ВИА Гра»

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила на слова экс-супруги Валерия Меладзе Ирины, которая в одном из интервью заявила, что в 2000-х видела, как одна из участниц коллектива приставала к продюсеру Константину Меладзе, пишет Life.ru.

По ее словам, на продюсера велась настоящая охота. При этом имя девушки она уточнять не стала, так как та сейчас многодетная мать и известная артистка. Анна Седокова призывает все же назвать имя, так как многие подумали, что речь идет о ней.

«Надеюсь, нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная »бывшая участница и многодетная мать« прекрасной группы »ВИА Гра«. Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории», — прокомментировала слова Меладзе исполнительница телеграм-каналу «Антиглянец».

Седокова добавила, что давно ушла из группы и ей не просто было это пережить. По ее словам, у «ВИА Гры» было много красивых песен и красивая картинка, но за ними стояло и много боли.