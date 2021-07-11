Стас Костюшкин потребовал с Монеточки миллион рублей за плагиат

Костюшкин узнал в песне Монеточки «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Певец попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако ему это не удалось, передает Elu24.

Бывший солист «Чай вдвоем» обратился к юристу и подал иск в Екатеринбургский суд — он требует выплатить 900 тысяч рублей за использование его произведения.