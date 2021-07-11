«Произошли изменения в работе мозга»: Психиатр сообщил об опасном состоянии экс-жены Аршавина с тех пор, как провалился ее нос

Однако ставить столь серьезные диагнозы не в компетенции Татьяны Аршавиной. Нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал Лайфу, что на самом деле может происходить с Алисой, которая ранее лечилась от абдоминального сепсиса и некроза носа. По словам специалиста, экс-жена футболиста точно не страдает шизофренией, однако у нее наблюдаются изменения в работе мозга.

«Несомненно, мы все можем видеть, что у нее произошли изменения в работе головного мозга, у нее замедленная речь. И она достаточно плохо формулирует мысли. Давайте честно признаемся, что у нее и употребления (наркотиков. — Прим. ред.) были. Мы до сих пор так точно и не знаем, от чего нос развалился. Плюс она и раньше себя неадекватно вела, все мы помним историю, как она представлялась сотрудником ФСБ в самолете. <...> Это могут быть последствия после наркоза, пластических операций или инфекции, то есть токсическое повреждение мозга. Но это точно не шизофрения», - заключил он.

Также Василий Шуров предположил, что у Алисы могут быть психические расстройства, развившиеся из-за изуродованной внешности. Татьяна Аршавина ранее заявляла, что серьезные проблемы со здоровьем у бывшей невестки начались из-за неудачной пластики носа. Хотя сама Алиса это отрицает.

«Есть и проблемы с психикой, потому что у человека тяжелая деформация лица. Ведь для женщины красота — это главное. Можно предположить, что у нее депрессия, тревожное расстройство. <...> Я думаю, она изначально была не очень умный человек, поэтому когнитивные функции у нее не пострадали глобально», - добавил Шуров.