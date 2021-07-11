СМИ: в «битве за наследство» Владимира Меньшова нашлись неожиданные наследники

За свою долгую жизнь деятель культуры накопил огромное состояние, которое должно достаться его жене Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой. Однако знакомые с ситуацией источники заявили, что на имущество режиссера могут предъявить права и совсем посторонние люди, пишет TopNews.ru.

Как пишет издание «Собеседник», у Меньшова осталась квартира в центре Москвы, где он жил вместе с Верой Алентовой. Риэлторы оценивают рыночную стоимость этой недвижимости в 50 млн рублей.

Кроме того, у Меньшова есть дом в подмосковном селе Игнатово, стоимость которого может составлять 30-40 млн рублей. Также режиссер имел счета в банке и друге ценности, в том числе антиквариат.

О том, успел ли режиссер составить завещание, неизвестно. Предварительно, имущество должны разделить наследники первой очереди – жена и дочь, но, по некоторым данным, в этой ситуации возможны «сюрпризы».

«Все мы знаем, что после смерти известных мужчин появляются внебрачные дети, которые тоже претендуют на имущество. Думаю, Меньшов – не исключение», – цитирует издание неназванную собеседницу в актерских кругах.

По ее мнению, за имущество кинодеятеля может развернуться настоящая война.