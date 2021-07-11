Анастасия Решетова: «Я позволила поднять на себя руку, и было очень больно!»

Анастасия Решетова долго терпела выходки обидчика — она молчала и не могла набраться смелости, чтобы за себя постоять. Лишь спустя время бывшая возлюбленная Тимати научилась давать отпор, пишет Starhit.ru.

«На меня налетят женщины за то, что я это позволила, но… Да, много раз поднимали руку, и было очень больно. Сейчас бы такое точно не допустила», — заявила 25-летняя брюнетка.

Анастасия также рассказала, что из-за личных обид не контактирует с матерью. По словам модели, родительница ее никогда не понимала и не поддерживала. «Нарушена связь «мама-дочь». Она особо не стремится к общению. Да и я уже привыкла жить без материнской ласки… А вот папа был бы рад, если б я не была такой занятой. Чаще бы вместе собирались», — объяснила Решетова.