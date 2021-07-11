Анастасия Решетова: «Я позволила поднять на себя руку, и было очень больно!»
Анастасия Решетова призналась, что была жертвой домашнего насилия. Оказалось, на модель неоднократно поднимали руку.
Анастасия Решетова призналась, что была жертвой домашнего насилия. Оказалось, на модель неоднократно поднимали руку.
Анастасия Решетова долго терпела выходки обидчика — она молчала и не могла набраться смелости, чтобы за себя постоять. Лишь спустя время бывшая возлюбленная Тимати научилась давать отпор, пишет Starhit.ru.
«На меня налетят женщины за то, что я это позволила, но… Да, много раз поднимали руку, и было очень больно. Сейчас бы такое точно не допустила», — заявила 25-летняя брюнетка.
Анастасия также рассказала, что из-за личных обид не контактирует с матерью. По словам модели, родительница ее никогда не понимала и не поддерживала. «Нарушена связь «мама-дочь». Она особо не стремится к общению. Да и я уже привыкла жить без материнской ласки… А вот папа был бы рад, если б я не была такой занятой. Чаще бы вместе собирались», — объяснила Решетова.
Сейчас все свое время модель уделяет годовалому сыну Ратмиру. Анастасия не раз отмечала, что старается достойно воспитать наследника и вырастить из него порядочного мужчину. «Я из тех, кто учится на чужих ошибках», — заключила экс-избранница рэпера.