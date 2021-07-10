Сб, 10.07.2021
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А вы знали? В жаркую погоду можно увидеть пьяных пчел

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте «Мособл Комлес», передает Ria.ru.

Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.

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