А вы знали? В жаркую погоду можно увидеть пьяных пчел

«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте «Мособл Комлес», передает Ria.ru .

Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.