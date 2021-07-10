А вы знали? В жаркую погоду можно увидеть пьяных пчел
Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте «Мособл Комлес», передает Ria.ru.
Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.