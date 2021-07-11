Владимир Епифанцев: «Нет никаких экстрасенсов на телевидении, все они лохи и самозванцы»

«Не сходите с ума! Экстрасенсов не существует. Я был ведущим такой программы, все ответы им писали, подсказывали для драматургии шоу. Это лохи какие-то, самозванцы. Все лажа! Экстрасенсов нет!» — заявил артист в личном блоге.

Епифанцев посоветовал подписчикам вообще отказаться от просмотра телевизора. Как отметил артист, лучше провести время с пользой, чем у экрана.«Не верьте тому, что публикуют на телевидении. Там всегда фабрикуют фейки и вранье, я же проработал там семь лет. Там никогда не покажут настоящую жизнь. Интересные вещи убирают, потому что телевидение рассчитано на идиотов, кретинов, полных отморозков, которые вообще не думают…» — добавил актер.