«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось»: Татьяна Лазарева неизлечимо больна

Татьяна Лазарева не скрывает, что относится к той категории пациентов, которые не всегда прислушиваются к рекомендациям лечащего врача. Из-за этого у артистки иногда начинаются проблемы со здоровьем, пишет Starhit.ru.

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все, — призналась 54-летняя Татьяна Юрьевна в своем шоу на YouTube-канале Lazarevatut. — Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно».

Из-за болезни артистка кардинально поменяла образ жизни и стала более внимательной к своему организму.

«В 2013 году я в первый раз пришла к врачу со своей проблемой. Он начал подробно меня расспрашивать про самочувствие с самого раннего возраста, про питание и образ жизни. Как я потом поняла, сказалось длительное влияние негативных факторов. Мы же как привыкли? Если что-то болит, можно выпить таблетку и бежать дальше по своим делам.